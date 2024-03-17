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Примера. Первая в сезоне победа Альмерии, Сельта шокировала Писхуан, Райо затоптал Бетис
Последняя команда Испании наконец-то победила
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Не забиваешь ты — забивают тебе" - сколько раз вы это слышали? А поговорка по-прежнему актуальна.
"Севилья" открыла счет быстро — это Эн-Несири воспользовался ошибкой Унаи Нуньеса и реализовал выход на ворота.
"Сельты" на поле словно не было — она ошибалась, привозила, позволяла проводить на свои ворота контратаки 3 в 1 и даже 4 в 1. И что делали хозяева? Они запороли абсолютно все! Исаак Ромеро — главный антигерой; на его счету не менее трех упущенных шансов. Но и Эн-Несири, и Лукебакьо тоже "отличились".
5 - Youssef En-Nesyri has scored five goals in his last seven LaLiga matches against Celta de Vigo, and they are the first opponent has the Sevilla attacker has scored in 3+ successive games at the Ramón Sánchez-Pizjuán in the competition. Favourite. pic.twitter.com/MPA6qWE4AE— OptaJose (@OptaJose) March 17, 2024
И что получили? На 72-й минуте Карлес Перес гениальным ударом с острого угла расстрелял ближнюю девятку, а еще через 6 минут Странд Ларсен замкнул навес от Бамба.
Главное в футболе не атаковать, а забивать — и потому победа досталась "Сельте", которая с 27 очками укрепилась на 17-м месте. У "Севильи" - 16-я позиция, 28 баллов и повод хорошенько поработать на тренировках над реализацией моментов.
29-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Сельта" - 1:2
Голы: Эн-Несири, 18 — Карлес Перес, 72, Странд Ларсен, 78
"Севилья": Нюланд — Навас, Гудель (Педроса, 75), Рамос, Салас, Акунья (Ламела, 89) — Окампос (Сусо, 61), Сумаре, Оливер (Жордан, 75) — Эн-Несири (Лукебакьо, 61), Ромеро
"Сельта": Гуаита — Мингеса, Нуньес (Серви, 76), Домингес (Жаилсон, 68) — Манкильо (Карлес Перес, 28), Сотело (Старфельт, 68), Бельтран, Альварес (Дамиан Родригес, 76) — Аспас, Бамба — Странд Ларсен
Предупреждения: Акунья, 29, Рамос, 29, Навас, 56, Сумаре, 90+3
Наконец-то это произошло! После 30 осечек подряд "Альмерия" все-таки победила в Ла Лиге!
И знаете, что удивительно? В этом сезоне у южан были очень хорошие матчи, но выиграть не удавалось, а вот сегодня они взяли три очка, создав один-единственный момент за весь матч.
Виера, Рамазани и Баптистао расчертили идеальную контратаку на 14-й минуте — и это решило все.
"Лас-Пальмас" в ответ создал не менее 6-7 удобных шансов, однако ни один не использовал. Луиш Масимиану играл шикарно — у вратаря "Альмерии" сразу 6 сэйвов. Тем не менее, надо отмечать и плохую реализацию от Сандро, Муньоса, Молейро, которые не забивали даже с 8-10 метров без видимого сопротивления.
30 - Almería have ended a run of 30 games without a win in LaLiga (D11 L19), also achieving against Las Palmas their first away win in the competition since April 2023 against Getafe (2-1). Re-match. pic.twitter.com/m1G9yza03x— OptaJose (@OptaJose) March 17, 2024
В таблице победа оставила "Альмерию" на последнем месте с 13 очками, но все равно команда счастлива, и мы ее понимаем. В то же время "Лас-Пальмас" с 37 баллами остался на 10-м месте. В кризисе нынче островитяне — у них 5 матчей без побед.
29-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" - "Альмерия" - 0:1
Гол: Баптистао, 14
"Лас-Пальмас": Вальес — Араухо (Пехиньо, 87), Суарес, Мармоль, Серхи Кардона (Бенито Рамирес, 70) — Мунир (Парк, 46), Муньос (Марк Кардона, 60), Перроне (Луаодис, 46), Кириан Родригес, Молейро — Сандро
"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес, Радованович (Чуми, 46), Сентельес — Робертоне, Пенья (Мелеро, 59) — Рамазани (Ланга, 80), Виера (Баба, 66), Эмбарба — Баптистао (Марези, 59)
Предупреждения: Перроне, 25, Парк, 80 — Сентельес, 8, Ланга, 90+4
Впервые за 10 туров победил "Райо" - и сразу всухую.
"Бетис" много владел мячом, делал уйму подготовительной работы, но без конкретики у чужих ворот. Один момент всего был, но и там Фекир попал в штангу.
"Райо", в свою очередь, играл агрессивно, жестко, превзошел оппонентов по отборам 26:14. Это не было красиво, зато оказалось очень эффективно. "Бетис" к такому футболу был даже близко не готов.
В итоге гости пару раз фолили перед своей штрафной — и со второй попытки Лежен прямым ударом всадил мяч под перекладину.
3 - Rayo Vallecano's Florian Lejeune is the player who has scored the most direct free kick goals in LaLiga since the start of the 2022/23 season (three goals from 37 direct free kicks shots). Accurate. pic.twitter.com/nWAmS3cV8o— OptaJose (@OptaJose) March 17, 2024
Ну, а под занавес игры Камельо после аута удвоил преимущество. К тому времени "Бетис" уже де-факто сдался, хотя счет был всего-то 0:1.
В таблице победа подняла "Райо" на 15-е место с 29 очками. У "Бетиса" - 42 балла и 7-е место.
29-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Бетис" - 2:0
Голы: Лежен, 40, Камельо, 79
"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью, Лежен, Мумин, Чаваррия (Эспино, 68) — Валентин, Унаи Лопес (Трехо, 78) — де Фрутос (Рацу, 78), Паласон, Альваро Гарсия (Камельо, 60) — де Томас (Сисс, 60)
"Бетис": Руи Силва — Руибаль, Песселья, Рияд, Миранда — Гвидо Родригес, Кардосо (Иско, 54) — Форнальс (Родри, 82), Фекир (Карвалью, 68), Айосе Перес (Абде, 82) — Виллиан Жозе (Диао, 68)
Предупреждения: де Томас, 28, Мумин, 45+1, Лежен, 85, Сисс, 90+7 — Айосе Перес, 29, Песселья, 38, Иско, 83, Карвалью, 90+3
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