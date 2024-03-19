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Плохие новости для Реала: Восстановление Давида Алабы затягивается

Испания
Обновлено

Защитник выбыл на неопределенный срок

Плохие новости для Реала: Восстановление Давида Алабы затягивается

Фото: Real Madrid CF / Автор: неизвестен

Новина українською

После того как во вторник стало известно о разрыве мениска у Тибо Куртуа, мадридский "Реал" получил еще одну плохую новость: восстановление Давида Алабы затягивается.

Процесс восстановления защитника идет медленнее, чем ожидалось, и клубные врачи отправили его домой в Австрию, чтобы ускорить реабилитацию.

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Напомним, что Алаба не играет с декабря, он порвал крестообразные связки.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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