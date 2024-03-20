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Барселона хочет укрепить центральную зону: на позицию рассматриваются четыре игрока

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Лишь один из них играет в Ла Лиге

Барселона хочет укрепить центральную зону: на позицию рассматриваются четыре игрока

footmercato

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Блауграна уже готовится к летнему трансферному окну. Как сообщает Sport.es, спортивный директор клуба Деку осознает, что нужно усилить позицию центрального полузащитника, поскольку Ориоль Ромеу не оправдывает ожиданий.

Португалец имеет шорт-лист из четырех игроков на эту позицию. Приоритетом является Амаду Онана из "Эвертона", поскольку Деку является поклонником игры этого футболиста. Однако англичане оценивают полузащитника в 60 миллионов евро - сумму, которую "Барса" не может себе позволить заплатить. Если футболисту удастся получить какую-то скидку, то сделка может сдвинуться с мертвой точки.

Также рассматривается вариант с Йозуа Киммихом, у которого ухудшились отношения с "Баварией". В пользу "Барсы" играет то, что немецкий клуб готов продать игрока, у которого заканчивается контракт в 2025 году. Главным камнем преткновения для "Барсы" будет его высокий гонорар и конкуренция со стороны команд Премьер-лиги.

Более дешевым вариантом является приобретение Матса Виффера из "Фейеноорда". Деку обсуждал приобретение игрока с Джованни ван Бронкхорстом, который одобрительно отозвался об игре футболиста и в добавок такой трансфер обойдется в 20-25 млн евро.

Также в списке остается полузащитник "Жироны" Алейш Гарсия. "Барселона" очень высоко ценит его универсальность. Кроме этого, у него есть пункт об отступных в размере около 15 миллионов евро.

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Деку Барселона Йозуа Киммих Амаду Онана Алейш Гарсия
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Гресь
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