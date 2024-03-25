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Атлетик продлил контракт с Юри Берчиче

Испания

Об этом сообщает официальный сайт клуба

Атлетик продлил контракт с Юри Берчиче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник, у которого в июне должен был закончиться контракт, подписал соглашение еще на один сезон с возможностью его продления. "Атлетик" и Юрий Берчиче достигли договоренности о продлении контракта до 30 июня 2025 года, с опцией продления еще на год.

Генеральный директор Микель Гонсалес подчеркнул: "Юри - игрок, который выходил в старте в течение 6 сезонов, которые он провел в клубе, и которого мы продолжаем рассматривать как игрока основы. Он очень силен, доминирует во всех фазах игры, является конкурентоспособным, имеет опыт и менталитет победителя."

На счету защитника 188 матчей в составе львов, в среднем чуть больше 30 за сезон. В текущем сезоне он провел 26 матчей и забил три мяча.

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Атлетик (Бильбао) Юри Берчиче
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Источник:
Атлетік Більбао
Опубликовал: Александр Гресь
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