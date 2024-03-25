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Реал презентовал четвертый комплект формы в коллаборации с известным японским дизайнером

Испания

Подчёркнуто азиатский стиль

Реал презентовал четвертый комплект формы в коллаборации с известным японским дизайнером

Sporting News

Новина українською

Технический спонсор мадридского "Реала" Adidas представил четвертый комплект формы столичного клуба на сезон 2023/24, выполненную в сотрудничестве с японским модельером Едзи Ямамото.

Комплект выполнен в фиолетовом цвете. На футболке изображены фирменные розы Ямамото, а также логотип Y-3 вместо привычного бренда Adidas.

Информация о том, в каких матчах "сливочные" выйдут на поле в этом комплекте - пока что отсутствует.

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Реал (Мадрид) форма
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Источник:
Actu Foot
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
25.03.2024 в 13:59
Розочки.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
25.03.2024 в 13:59
Розочки.
Ответить
0
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