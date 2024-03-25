Реал презентовал четвертый комплект формы в коллаборации с известным японским дизайнером

Технический спонсор мадридского "Реала" Adidas представил четвертый комплект формы столичного клуба на сезон 2023/24, выполненную в сотрудничестве с японским модельером Едзи Ямамото.

Комплект выполнен в фиолетовом цвете. На футболке изображены фирменные розы Ямамото, а также логотип Y-3 вместо привычного бренда Adidas.

Информация о том, в каких матчах "сливочные" выйдут на поле в этом комплекте - пока что отсутствует.