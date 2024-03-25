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Реал презентовал четвертый комплект формы в коллаборации с известным японским дизайнером
Подчёркнуто азиатский стиль
Sporting News
Технический спонсор мадридского "Реала" Adidas представил четвертый комплект формы столичного клуба на сезон 2023/24, выполненную в сотрудничестве с японским модельером Едзи Ямамото.
Комплект выполнен в фиолетовом цвете. На футболке изображены фирменные розы Ямамото, а также логотип Y-3 вместо привычного бренда Adidas.
Информация о том, в каких матчах "сливочные" выйдут на поле в этом комплекте - пока что отсутствует.
???? OFFICIEL ! Le Real Madrid dévoile un nouveau maillot fourth en collaboration avec Adidas Y-3.— Actu Foot (@ActuFoot_) March 25, 2024
Vous lui mettez quelle note sur ???? ? ???? pic.twitter.com/WE5t6GPK6j
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