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Реал проявляет интерес к 16-летнему полузащитнику из Аргентины

Испания

Королевский клуб продолжает искать молодых талантов

Реал проявляет интерес к 16-летнему полузащитнику из Аргентины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" уже продемонстрировал достаточно доказательств своей способности по нахождению и развитию молодых игроков. Как сообщает Marca, спортивные директора присматриваются к Аргентине и 16-летний полузащитник "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно есть в этом списке.

В последние недели представители "Реала", кроме поездки в Бразилию, чтобы наблюдать за Эндриком и поддерживать его, продолжили свой визит в Буэнос-Айрес, чтобы воочию увидеть развитие группы молодых футболистов "Ривер Плейт", которые привлекают к себе внимание, и среди них Мастантуоно, который занимает видное место. Атакующий левоногий полузащитник за короткий период стал важным игроком в аргентинском клубе.

Учитывая великолепные выступления подростка (девять выступлений за первую команду), директора "Ривер Плейта" достигли договоренности с игроком об улучшении его контракта (он истекает 30 июня 2026 года) и повышении его отступных до 45 миллионов евро, что сделало бы его самым дорогим трансфером для аргентинского клуба в случае использования статьи о расторжении контракта.

"Реал" размышляет над потенциальным трансфером игрока, но понимает, что футболист еще является несовершеннолетним и он сможет присоединиться к испанскому клубу только летом 2026 года.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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