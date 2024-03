Реал проявляет интерес к 16-летнему полузащитнику из Аргентины

"Реал" уже продемонстрировал достаточно доказательств своей способности по нахождению и развитию молодых игроков. Как сообщает Marca, спортивные директора присматриваются к Аргентине и 16-летний полузащитник "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно есть в этом списке.

В последние недели представители "Реала", кроме поездки в Бразилию, чтобы наблюдать за Эндриком и поддерживать его, продолжили свой визит в Буэнос-Айрес, чтобы воочию увидеть развитие группы молодых футболистов "Ривер Плейт", которые привлекают к себе внимание, и среди них Мастантуоно, который занимает видное место. Атакующий левоногий полузащитник за короткий период стал важным игроком в аргентинском клубе.

#RealMadrid's interest in Franco Mastantuono is real, say Marca.



Los Blancos went to see him recently, taking advantage of a trip to visit Endrick Felipe. #CARP pic.twitter.com/GznD9Ajyi5