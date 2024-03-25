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Не из команды топ-6. Определен тренер месяца в Ла Лиге
Марселино получил признание
Главный тренер "Вильярреала" Марселино Тораль был признан лучшим тренером месяца в чемпионате Испании.
В марте "желтая субмарина" провела три матча, в которых одержала три победы с общим счетом 8:3.
В феврале, такую же награду получил тренер "Атлетика" Бильбао Эрнесто Вальверде.
Villarreal’s Marcelino has won the La Liga Coach of the Month award for March beating out Xavi Hernandez and Carlo Ancelotti. ????????????— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 25, 2024
3 Games ????️
3 Wins ✅
0 Losses ❌ pic.twitter.com/UK1mTOtc9N
"Вильярреал" занимает восьмое место в Ла Лиге, имея в своем активе 10 побед, 8 ничьих и 11 поражений после 29 туров.
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