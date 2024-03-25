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Не из команды топ-6. Определен тренер месяца в Ла Лиге

Испания

Марселино получил признание

Не из команды топ-6. Определен тренер месяца в Ла Лиге

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Главный тренер "Вильярреала" Марселино Тораль был признан лучшим тренером месяца в чемпионате Испании.

В марте "желтая субмарина" провела три матча, в которых одержала три победы с общим счетом 8:3.

В феврале, такую же награду получил тренер "Атлетика" Бильбао Эрнесто Вальверде.

"Вильярреал" занимает восьмое место в Ла Лиге, имея в своем активе 10 побед, 8 ничьих и 11 поражений после 29 туров.

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Марселино Тораль Вильярреал Ла Лига
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Источник:
https://twitter.com/LaLigaExtra/status/1772290551984935116
Опубликовал: Андрей Мартыник
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