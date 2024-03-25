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Реал потратил на реконструкцию Сантьяго Бернабеу почти два миллиарда евро. Ожидается, что стадион окупится до 2053 года

Испания
Обновлено

Стоимость реконструкции превзошла все ожидания

Реал потратил на реконструкцию Сантьяго Бернабеу почти два миллиарда евро. Ожидается, что стадион окупится до 2053 года

Реал

Новина українською

Стоимость реконструкции стадиона "Реала" "Сантьяго Бернабеу" выросла уже до 1.76 миллиардов евро (1.91 млрд долларов), сообщает The Athletic. Ожидается, что стадион окупится к 2053 году.

Сама стоимость реконструкции составляет 1,17 млрд евро, но к ней добавляется сумма из трех отдельных кредитов, каждый из которых имеет разную процентную ставку.

Работы по реконструкции "Сантьяго Бернабеу" начались в 2019 году. Ожидаются, что они завершатся весной этого года.

Реконструкция включала в себя внедрение раздвижного покрытия, раздвижной крыши и 360-градусного видеотабло. Это позволит "Сантьяго Бернабеу" принимать другие спортивные события, в частности игры NFL.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Мартыник
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