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Барселона - Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Команда Хави может приблизиться к Реалу – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Барселона" в первом туре после международной паузы сыграет против команды, которую возглавляет каталонец и где выступает немало бывших "Кулес". Безусловно, "Лас-Пальмас" слабее на бумаге, и ко всему у него была неудачная серия в марте, но противостояние двух команд, которые обожают играть с мячом, все равно интригует.
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Чемпионат Испании, 30-й тур
30 марта 2024 року. Барселона, "Олимпийский стадион им. Луиса Кумпаньша"
"Барселона" 22:00 "Лас-Пальмас"
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