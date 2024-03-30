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Барселона - Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Команда Хави может приблизиться к Реалу – смотреть онлайн трансляцию матча

Барселона - Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

"Барселона" в первом туре после международной паузы сыграет против команды, которую возглавляет каталонец и где выступает немало бывших "Кулес". Безусловно, "Лас-Пальмас" слабее на бумаге, и ко всему у него была неудачная серия в марте, но противостояние двух команд, которые обожают играть с мячом, все равно интригует.

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Чемпионат Испании, 30-й тур

30 марта 2024 року. Барселона, "Олимпийский стадион им. Луиса Кумпаньша"

"Барселона" 22:00 "Лас-Пальмас"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Сапожников
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