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Валенсия – Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
Обновлено

Сможет ли Яремчук забить гол? – смотреть онлайн трансляцию матча

Валенсия – Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После успешных матчей за сборную Украины, Роман Яремчук возвращается в чемпионат Испании. В тридцатом туре Ла Лиги “Валенсия” сыграет на своем поле с “Мальоркой”.

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Чемпионат Испании, 30-й тур

30 марта 2024 року. Валенсия, "Месталья"

"Валенсия" 19:30 "Мальорка"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Сапожников
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