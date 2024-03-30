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Валенсия – Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Сможет ли Яремчук забить гол? – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После успешных матчей за сборную Украины, Роман Яремчук возвращается в чемпионат Испании. В тридцатом туре Ла Лиги “Валенсия” сыграет на своем поле с “Мальоркой”.
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Чемпионат Испании, 30-й тур
30 марта 2024 року. Валенсия, "Месталья"
"Валенсия" 19:30 "Мальорка"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Валенсія - МальоркаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Сапожников
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