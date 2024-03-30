Главный тренер Реала отреагировал на ситуацию с расовой дискриминацией

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти рассказал о состоянии Винисиуса Жуниора из-за расовой дискриминации:

"Мне кажется он завтра не сможет сыграть. Меня это волнует. Я видел игру Испания — Бразилия. Она мне понравилась тем, что она была конкурентной и дружелюбной. Винисиус хорошо показал себя. Что касаемо его ухода с чемпионата Испании? Это важный вопрос, и мы должны сделать всё, чтобы все отнеслись к этому вопросу серьезно".