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Главный тренер Реала отреагировал на ситуацию с расовой дискриминацией
Винисиус может покинуть Испанию?
Фото: "Реал"
Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти рассказал о состоянии Винисиуса Жуниора из-за расовой дискриминации:
"Мне кажется он завтра не сможет сыграть. Меня это волнует. Я видел игру Испания — Бразилия. Она мне понравилась тем, что она была конкурентной и дружелюбной. Винисиус хорошо показал себя. Что касаемо его ухода с чемпионата Испании? Это важный вопрос, и мы должны сделать всё, чтобы все отнеслись к этому вопросу серьезно".
Напомним, завтра "Реал Мадрид" сыграет с "Атлетик Бильбао" в 22:00.
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