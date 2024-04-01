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Гюндоган может перейти в Галатасарай - ранее клуб раздумывал о смене чемпионата
В Турцию ли может перебраться лидер "блауграны"?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае", сообщает Fotomac.
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Как информирует источник, представители стамбульского клуба уже установили первые контакты с представителями немецкого футболиста.
Контракт 33-летнего с Гюндогана с "Барселоной" рассчитан до конца следующего сезона.
Напомним, ранее сообщалось, что "Галатасарай" всерьёз раздумывает над сменой чемпионата из-за скандальной драки после выездного матча против "Трабзонспора" (3:2).
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