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Гюндоган может перейти в Галатасарай - ранее клуб раздумывал о смене чемпионата

Испания

В Турцию ли может перебраться лидер "блауграны"?

Гюндоган может перейти в Галатасарай - ранее клуб раздумывал о смене чемпионата

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае", сообщает Fotomac.

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Как информирует источник, представители стамбульского клуба уже установили первые контакты с представителями немецкого футболиста.

Контракт 33-летнего с Гюндогана с "Барселоной" рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что "Галатасарай" всерьёз раздумывает над сменой чемпионата из-за скандальной драки после выездного матча против "Трабзонспора" (3:2).

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Источник:
Fotomac
Опубликовал: Александр Бураков
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