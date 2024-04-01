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Рамос может покинуть Севилью в конце этого сезона - Источник

Испания
Обновлено

Защитник хочет как можно скорее определиться со своим будущим

Рамос может покинуть Севилью в конце этого сезона - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto

Новина українською

Центральный защитник "Севильи" Серхио Рамос может покинуть клуб после окончания контракта. Об этом сообщает Relevo.

Испанцы пока не контактировали с игроком относительно продления соглашения. Но защитник хочет как можно скорее определиться со своим будущим. Рамос начал рассматривать различные варианты, но его приоритетом остается "Севилья".

У Серхио с клубом контракт рассчитан до июня 2024 года.

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Серхио Рамос Бетис (Севилья)
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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