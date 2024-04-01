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Рамос может покинуть Севилью в конце этого сезона - Источник
Защитник хочет как можно скорее определиться со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto
Центральный защитник "Севильи" Серхио Рамос может покинуть клуб после окончания контракта. Об этом сообщает Relevo.
Испанцы пока не контактировали с игроком относительно продления соглашения. Но защитник хочет как можно скорее определиться со своим будущим. Рамос начал рассматривать различные варианты, но его приоритетом остается "Севилья".
У Серхио с клубом контракт рассчитан до июня 2024 года.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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