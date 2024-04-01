Рамос может покинуть Севилью в конце этого сезона - Источник

Центральный защитник "Севильи" Серхио Рамос может покинуть клуб после окончания контракта. Об этом сообщает Relevo.

Испанцы пока не контактировали с игроком относительно продления соглашения. Но защитник хочет как можно скорее определиться со своим будущим. Рамос начал рассматривать различные варианты, но его приоритетом остается "Севилья".

У Серхио с клубом контракт рассчитан до июня 2024 года.