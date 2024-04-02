Лучший запасной Европы играет за Жирону. В 37 лет он побил рекорды Суареса, нахваливает Довбика и претендует на памятник

"Когда "Жирона" дебютирует в еврокубках, Стуани обязательно выведет команду с капитанской повязкой. Он самый важный игрок в истории клуба”.

Автор этих слов - Мичел Санчес, и он очень разволновался в матче 30-го тура с "Бетисом".

Ясно, не без причин. Артем Довбик дважды выводил "Жирону" вперед, но столько же раз команду подводил Давид Лопес — и все шло к ничьей.

Кристиан Стуани на скамейке запасных был последним козырем в колоде тренера. Если бы он не сработал — их место в ТОП-4 пошатнулось бы, как никогда в этом сезоне. Но ветеран не подвел. Опять.

Никто не знает, как он это делает. В 37 лет у Стуани не осталось ни скорости, ни выносливости, а техникой он и в молодые годы не отличался. Тем не менее, он выходит – и забивает голы, создает моменты.

Уже следующим летом Савиньо, Коуто, Довбик и Алейш Гарсия могут перейти в большие клубы; о них гудит пресса, они на слуху.

Но правда и то, что без Стуани исторического сезона "Жироны" бы никогда не случилось.

***

В значительной степени вся современная история Жироны держится на нем.

Это началось еще в 2017 году, когда Стуани побитой собакой приковылял на "Монтиливи", поскольку других предложений не было.

“Мы выступали против трансфера, ведь чувствовали, что Кристиан уже сыграл свои лучшие матчи. К тому же его выступления в предсезонных спаррингах были слабыми”, - вспоминает президент фан-клуба Penya Gironina Луис Бош.

Конечно, фанаты размышляли логично. Стуани не был звездой даже дома, где терялся на фоне Луиса Суареса и Эдинсона Кавани; последний еще и выбил его из основы "Данубио", заставив год бегать за фарм-клуб.

⚽️ Christian Stuani era cosa seria en sus días franjeados.



????: Danubio Registrado. pic.twitter.com/PiTpJmGai6 — Lucas Torterolo Hartl (@lucastorterolo) June 29, 2020

Не писала о нападающем и пресса, ведь глобально не о чем. Обычная семья: мать – учительница, отец держал продуктовый магазин – точно как у героя Старицкого.

Футбольная карьера? Тоже нарочито серая. Ранний переход в "Реджину", где забил только раз; затем аренды в испанские лузеры "Альбасете", "Леванте" и "Расинг" - уже лучше, но Сантандер вылетел, еще и зарплату не отдал.

"Мои скауты смотрели его и рекомендовали, а когда я увидел Кристиана своими глазами, меня поразили его техника и движения", - оправдывался босс "Реджины" Лилло Фоти.

Поверил ли ему кто-нибудь? Уже в следующем клубе, "Эспаньоле", Стуани впервые в карьере забил более 10 голов в Ла Лиге, но звездой все же не стал.

On this day in 2015…



Middlesbrough signed Cristhian Stuani!#Boro

pic.twitter.com/vuNRHpDuFm — Second Tier podcast (@secondtierpod) August 7, 2022

И уж точно он не был ею в "Мидлсбро", где забил решающий гол, поднявший команду в АПЛ, однако дальше тренер задвинул его на правый фланг полузащиты — и это была катастрофа. Как играть крайнего, не имея ни скорости, ни дриблинга, ни даже молодости?

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И вот в этот момент за 31-летним Стуани пришла "Жирона".

Никакой логики — только предчувствие, которое не подвело. Уже в первом матче уругваец отгрузил дубль в ворота "Атлетико", заставив аплодировать Симеоне.

Всего же он забил тогда за Жирону 21 гол в 33 матчах и некоторое время возглавлял чемпионскую гонку, опережая самого Месси.

"Думаю, это от того, что в "Жироне" его больше ценят. В "Эспаньоле" Стуани был просто одним из 11 игроков. А здесь он стал ориентиром не только партнеров, но и клуба. Это его окрылило”, - размышлял экс-”Попугай” Жоан Голобар.

Наверное, он прав. Сезон-2017/18 был для "Жироны" дебютным в элите, и даже менеджеры не знали, что и как делать. Стуани преподавал урок им всем.

Он пытался спасти команду от вылета и в следующем сезоне, забив 19 голов, но дырявая оборона подвела каталонцев под монастырь.

И представьте себе – после этого за Стуани пришла "Барселона", которая искала недорогого дублера для Суареса, а он взял и сказал "нет".

Более того, 33-летний нападающий согласился снизить зарплату, растянул ее выплату во времени, чтобы клуб не наказали, а потом поклялся болельщикам, что не уйдет, пока не вернет "Жирону" в элиту. Без преувеличений, эта история достойна экранизации.

"Не Суарес, не Кавани, у нас есть Кристиан Стуани", - каждый матч поет “Монтиливи” в первую очередь за верность, которую уже мало где встретишь.

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Ну и за голы, конечно.

В первом сезоне в Сегунде Стуани забил 31 раз, но "Жирона" проиграла плей-офф.

Еще через год получил тяжелую травму, перенес операцию и успел отличиться 10 раз, но командный результат тот же — проигранные стыки:

"Единственное, что я могу сделать, это встать еще раз, как я делал всю свою жизнь. Футбол сильно ударил по нам, но я уверен, что однажды он вернет нам долги”.

Им повезло уже в сезоне 2021/22. Снова был плей-офф, но теперь "Жирона" победила на поле "Тенерифе" 3:1, Стуани забил с пенальти, а всего за сезон наколотил 24 мяча.

Так он сдержал клятву, но и времени прошло немало, поэтому Кристиан вылетал еще звездой, а вернулся уже местечковой легендой — игроком ротации и хранителем традиций. Очень нетипично для легионера.

Саудовская "Абха" пыталась этому помешать, сделав предложение, которое по словам La Razon "мог отклонить только сумасшедший", но Стуани наплевал на деньги:

"Что может быть приятнее, чем уйти на пенсию в месте, где вы написали свою историю и люди вас так полюбили?"

Вот он и остался, чтобы подстраховать при необходимости Тати Кастельяноса, а теперь и Артема Довбика, которого повсеместно называет "Пичичи" - это испанская награда лучшему бомбардиру сезона. Кто знает, может, Артем действительно ее получит?

Что касается Стуани, то он лидирует в топ-лигах по голам, забитым после выхода на замену (6).

Также удачная серия позволила ему обойти Луиса Суареса (178) и стать самым результативным уругвайцем в истории Ла Лиги (182).

Girona’s Cristhian Stuani is the Uruguayan player with the most goals in Spanish league football history:



1)????????Cristhian Stuani - 182 Goals

2)????????Luis Suarez - 178 Goals

3)????????Diego Forlan - 128 Goals



[@LaLigaenDirecto] pic.twitter.com/17NfhYSNxQ — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 31, 2024

Ну, и еще он уже очень давно лучший бомбардир в истории "Жироны" со 129 голами. На секунду, у второго места – Хандро Кастро – 37.

Известно, что болельщики готовят нападающему памятник у входа на "Монтиливи" и руководство клуба не против.

При этом сам Стуани – и это важно! - до сих пор не забронзовел.

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В текущем сезоне он не набивает статистику в мусорное время, а реально вытягивает матчи.

Последняя игра с "Бетисом" - это же только эпизод. А как насчет выхода на замену с "Барселоной"? Именно гол и голевая скидка от ветерана убили интригу, пока Левандовский бил по воробьям.

А 5 голов в 5 матчах Кубка короля?

А феерический выход с лавки против "Валенсии", перевернувший матч за последние 10 минут?

В свои 37 Стуани словно еще усилил голевое чутье. Он уже насобирал 10,24 xG, сыграв всего 732 минуты; это 14-й показатель в Ла Лиге по ожидаемым голам. При этом все остальные в ТОП-30 сыграли как минимум 1000 минут.

И еще он по-прежнему очень жесткий — это все уругвайская школа футбола. В начале карьеры в "Жироне" Стуани как-то трижды ломал нос Давиду Лопесу, когда тот еще играл за "Эспаньол". Опорник дважды стерпел, а дальше выпалил:

“Я не дурак и понимаю, что и к чему. После последнего раза у меня не осталось уважения к Стуани, так и запишите”.

Уже в 2022-м они помирились, когда Лопес тоже перебрался на "Монтиливи" - и с тех пор кошмарят соперников уже вдвоем.

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"Почему мы проиграли? Потому что на поле появился Стуани, а этот парень хорошо знает, где искать моменты и куда направлять мяч”, – жаловался в декабре Рубен Бараха.

Конечно, он застал Кристиана на поле — как и почти половина тренеров Ла Лиги. Кристиан — один из динозавров чемпионата наряду с Навасом, Рамосом, Аспасом и Модричем:

"Ясно, что моя роль в команде изменилась. Из игрока старта я превратился в человека, который делит минуты с коллегами, но отношусь к этому спокойно – прежде всего беспокоюсь о коллективе".

А что там? Савиньо и Коуто доросли до сборной Бразилии; Алейш Гарсия стал первым жиронцем в сборной Испании; Дейли Блинд вернулся в сборную Нидерландов, а Виктор Цыганков и Артем Довбик вывели Украину на Евро.

Как-то давно Стуани жаловался, что никогда не играл за претендента на чемпионство. Что ж, в текущем сезоне и этот гештальт закрыли, пусть и хватило лучшей в истории "Жироны" всего на полгода.

Еще дальше, вероятно, будет дебют в Лиге чемпионов с обещанной капитанской повязкой – и можно заканчивать.

Согласитесь, неплохо для игрока, который в 31 год побитой собакой перешел к новичку Примеры, поскольку других предложений не было.