Лучший запасной Европы играет за Жирону. В 37 лет он побил рекорды Суареса, нахваливает Довбика и претендует на памятник

Автор этих слов - Мичел Санчес, и он очень разволновался в матче 30-го тура с "Бетисом".

Ясно, не без причин. Артем Довбик дважды выводил "Жирону" вперед, но столько же раз команду подводил Давид Лопес — и все шло к ничьей.

Кристиан Стуани на скамейке запасных был последним козырем в колоде тренера. Если бы он не сработал — их место в ТОП-4 пошатнулось бы, как никогда в этом сезоне. Но ветеран не подвел. Опять.

Никто не знает, как он это делает. В 37 лет у Стуани не осталось ни скорости, ни выносливости, а техникой он и в молодые годы не отличался. Тем не менее, он выходит – и забивает голы, создает моменты.

Уже следующим летом Савиньо, Коуто, Довбик и Алейш Гарсия могут перейти в большие клубы; о них гудит пресса, они на слуху.

Но правда и то, что без Стуани исторического сезона "Жироны" бы никогда не случилось.

***

В значительной степени вся современная история Жироны держится на нем.

Это началось еще в 2017 году, когда Стуани побитой собакой приковылял на "Монтиливи", поскольку других предложений не было.

Конечно, фанаты размышляли логично. Стуани не был звездой даже дома, где терялся на фоне Луиса Суареса и Эдинсона Кавани; последний еще и выбил его из основы "Данубио", заставив год бегать за фарм-клуб.

Не писала о нападающем и пресса, ведь глобально не о чем. Обычная семья: мать – учительница, отец держал продуктовый магазин – точно как у героя Старицкого.

Футбольная карьера? Тоже нарочито серая. Ранний переход в "Реджину", где забил только раз; затем аренды в испанские лузеры "Альбасете", "Леванте" и "Расинг" - уже лучше, но Сантандер вылетел, еще и зарплату не отдал.

Поверил ли ему кто-нибудь? Уже в следующем клубе, "Эспаньоле", Стуани впервые в карьере забил более 10 голов в Ла Лиге, но звездой все же не стал.

On this day in 2015… Middlesbrough signed Cristhian Stuani! #Boro pic.twitter.com/vuNRHpDuFm

И уж точно он не был ею в "Мидлсбро", где забил решающий гол, поднявший команду в АПЛ, однако дальше тренер задвинул его на правый фланг полузащиты — и это была катастрофа. Как играть крайнего, не имея ни скорости, ни дриблинга, ни даже молодости?

***

И вот в этот момент за 31-летним Стуани пришла "Жирона".

Никакой логики — только предчувствие, которое не подвело. Уже в первом матче уругваец отгрузил дубль в ворота "Атлетико", заставив аплодировать Симеоне.

Всего же он забил тогда за Жирону 21 гол в 33 матчах и некоторое время возглавлял чемпионскую гонку, опережая самого Месси.

Наверное, он прав. Сезон-2017/18 был для "Жироны" дебютным в элите, и даже менеджеры не знали, что и как делать. Стуани преподавал урок им всем.

Он пытался спасти команду от вылета и в следующем сезоне, забив 19 голов, но дырявая оборона подвела каталонцев под монастырь.

И представьте себе – после этого за Стуани пришла "Барселона", которая искала недорогого дублера для Суареса, а он взял и сказал "нет".

Более того, 33-летний нападающий согласился снизить зарплату, растянул ее выплату во времени, чтобы клуб не наказали, а потом поклялся болельщикам, что не уйдет, пока не вернет "Жирону" в элиту. Без преувеличений, эта история достойна экранизации.

***

Ну и за голы, конечно.

В первом сезоне в Сегунде Стуани забил 31 раз, но "Жирона" проиграла плей-офф.

Еще через год получил тяжелую травму, перенес операцию и успел отличиться 10 раз, но командный результат тот же — проигранные стыки:

Им повезло уже в сезоне 2021/22. Снова был плей-офф, но теперь "Жирона" победила на поле "Тенерифе" 3:1, Стуани забил с пенальти, а всего за сезон наколотил 24 мяча.

Так он сдержал клятву, но и времени прошло немало, поэтому Кристиан вылетал еще звездой, а вернулся уже местечковой легендой — игроком ротации и хранителем традиций. Очень нетипично для легионера.

Саудовская "Абха" пыталась этому помешать, сделав предложение, которое по словам La Razon "мог отклонить только сумасшедший", но Стуани наплевал на деньги:

Вот он и остался, чтобы подстраховать при необходимости Тати Кастельяноса, а теперь и Артема Довбика, которого повсеместно называет "Пичичи" - это испанская награда лучшему бомбардиру сезона. Кто знает, может, Артем действительно ее получит?

Что касается Стуани, то он лидирует в топ-лигах по голам, забитым после выхода на замену (6).

Также удачная серия позволила ему обойти Луиса Суареса (178) и стать самым результативным уругвайцем в истории Ла Лиги (182).

