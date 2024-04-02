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Лучший запасной Европы играет за Жирону. В 37 лет он побил рекорды Суареса, нахваливает Довбика и претендует на памятник
Кристиан Стуани – живая легенда "Монтиливи"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
"Когда "Жирона" дебютирует в еврокубках, Стуани обязательно выведет команду с капитанской повязкой. Он самый важный игрок в истории клуба”.
Автор этих слов - Мичел Санчес, и он очень разволновался в матче 30-го тура с "Бетисом".
Ясно, не без причин. Артем Довбик дважды выводил "Жирону" вперед, но столько же раз команду подводил Давид Лопес — и все шло к ничьей.
Кристиан Стуани на скамейке запасных был последним козырем в колоде тренера. Если бы он не сработал — их место в ТОП-4 пошатнулось бы, как никогда в этом сезоне. Но ветеран не подвел. Опять.
Никто не знает, как он это делает. В 37 лет у Стуани не осталось ни скорости, ни выносливости, а техникой он и в молодые годы не отличался. Тем не менее, он выходит – и забивает голы, создает моменты.
Уже следующим летом Савиньо, Коуто, Довбик и Алейш Гарсия могут перейти в большие клубы; о них гудит пресса, они на слуху.
Но правда и то, что без Стуани исторического сезона "Жироны" бы никогда не случилось.
***
В значительной степени вся современная история Жироны держится на нем.
Это началось еще в 2017 году, когда Стуани побитой собакой приковылял на "Монтиливи", поскольку других предложений не было.
“Мы выступали против трансфера, ведь чувствовали, что Кристиан уже сыграл свои лучшие матчи. К тому же его выступления в предсезонных спаррингах были слабыми”, - вспоминает президент фан-клуба Penya Gironina Луис Бош.
Конечно, фанаты размышляли логично. Стуани не был звездой даже дома, где терялся на фоне Луиса Суареса и Эдинсона Кавани; последний еще и выбил его из основы "Данубио", заставив год бегать за фарм-клуб.
⚽️ Christian Stuani era cosa seria en sus días franjeados.— Lucas Torterolo Hartl (@lucastorterolo) June 29, 2020
????: Danubio Registrado. pic.twitter.com/PiTpJmGai6
Не писала о нападающем и пресса, ведь глобально не о чем. Обычная семья: мать – учительница, отец держал продуктовый магазин – точно как у героя Старицкого.
Футбольная карьера? Тоже нарочито серая. Ранний переход в "Реджину", где забил только раз; затем аренды в испанские лузеры "Альбасете", "Леванте" и "Расинг" - уже лучше, но Сантандер вылетел, еще и зарплату не отдал.
"Мои скауты смотрели его и рекомендовали, а когда я увидел Кристиана своими глазами, меня поразили его техника и движения", - оправдывался босс "Реджины" Лилло Фоти.
Поверил ли ему кто-нибудь? Уже в следующем клубе, "Эспаньоле", Стуани впервые в карьере забил более 10 голов в Ла Лиге, но звездой все же не стал.
On this day in 2015…— Second Tier podcast (@secondtierpod) August 7, 2022
Middlesbrough signed Cristhian Stuani!#Boro
pic.twitter.com/vuNRHpDuFm
И уж точно он не был ею в "Мидлсбро", где забил решающий гол, поднявший команду в АПЛ, однако дальше тренер задвинул его на правый фланг полузащиты — и это была катастрофа. Как играть крайнего, не имея ни скорости, ни дриблинга, ни даже молодости?
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И вот в этот момент за 31-летним Стуани пришла "Жирона".
Никакой логики — только предчувствие, которое не подвело. Уже в первом матче уругваец отгрузил дубль в ворота "Атлетико", заставив аплодировать Симеоне.
Всего же он забил тогда за Жирону 21 гол в 33 матчах и некоторое время возглавлял чемпионскую гонку, опережая самого Месси.
"Думаю, это от того, что в "Жироне" его больше ценят. В "Эспаньоле" Стуани был просто одним из 11 игроков. А здесь он стал ориентиром не только партнеров, но и клуба. Это его окрылило”, - размышлял экс-”Попугай” Жоан Голобар.
Наверное, он прав. Сезон-2017/18 был для "Жироны" дебютным в элите, и даже менеджеры не знали, что и как делать. Стуани преподавал урок им всем.
Он пытался спасти команду от вылета и в следующем сезоне, забив 19 голов, но дырявая оборона подвела каталонцев под монастырь.
И представьте себе – после этого за Стуани пришла "Барселона", которая искала недорогого дублера для Суареса, а он взял и сказал "нет".
Более того, 33-летний нападающий согласился снизить зарплату, растянул ее выплату во времени, чтобы клуб не наказали, а потом поклялся болельщикам, что не уйдет, пока не вернет "Жирону" в элиту. Без преувеличений, эта история достойна экранизации.
"Не Суарес, не Кавани, у нас есть Кристиан Стуани", - каждый матч поет “Монтиливи” в первую очередь за верность, которую уже мало где встретишь.
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Ну и за голы, конечно.
В первом сезоне в Сегунде Стуани забил 31 раз, но "Жирона" проиграла плей-офф.
Еще через год получил тяжелую травму, перенес операцию и успел отличиться 10 раз, но командный результат тот же — проигранные стыки:
"Единственное, что я могу сделать, это встать еще раз, как я делал всю свою жизнь. Футбол сильно ударил по нам, но я уверен, что однажды он вернет нам долги”.
Им повезло уже в сезоне 2021/22. Снова был плей-офф, но теперь "Жирона" победила на поле "Тенерифе" 3:1, Стуани забил с пенальти, а всего за сезон наколотил 24 мяча.
Так он сдержал клятву, но и времени прошло немало, поэтому Кристиан вылетал еще звездой, а вернулся уже местечковой легендой — игроком ротации и хранителем традиций. Очень нетипично для легионера.
Саудовская "Абха" пыталась этому помешать, сделав предложение, которое по словам La Razon "мог отклонить только сумасшедший", но Стуани наплевал на деньги:
"Что может быть приятнее, чем уйти на пенсию в месте, где вы написали свою историю и люди вас так полюбили?"
Вот он и остался, чтобы подстраховать при необходимости Тати Кастельяноса, а теперь и Артема Довбика, которого повсеместно называет "Пичичи" - это испанская награда лучшему бомбардиру сезона. Кто знает, может, Артем действительно ее получит?
Что касается Стуани, то он лидирует в топ-лигах по голам, забитым после выхода на замену (6).
Также удачная серия позволила ему обойти Луиса Суареса (178) и стать самым результативным уругвайцем в истории Ла Лиги (182).
Girona’s Cristhian Stuani is the Uruguayan player with the most goals in Spanish league football history:— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 31, 2024
1)????????Cristhian Stuani - 182 Goals
2)????????Luis Suarez - 178 Goals
3)????????Diego Forlan - 128 Goals
[@LaLigaenDirecto] pic.twitter.com/17NfhYSNxQ
Ну, и еще он уже очень давно лучший бомбардир в истории "Жироны" со 129 голами. На секунду, у второго места – Хандро Кастро – 37.
Известно, что болельщики готовят нападающему памятник у входа на "Монтиливи" и руководство клуба не против.
При этом сам Стуани – и это важно! - до сих пор не забронзовел.
***
В текущем сезоне он не набивает статистику в мусорное время, а реально вытягивает матчи.
Последняя игра с "Бетисом" - это же только эпизод. А как насчет выхода на замену с "Барселоной"? Именно гол и голевая скидка от ветерана убили интригу, пока Левандовский бил по воробьям.
А 5 голов в 5 матчах Кубка короля?
А феерический выход с лавки против "Валенсии", перевернувший матч за последние 10 минут?
В свои 37 Стуани словно еще усилил голевое чутье. Он уже насобирал 10,24 xG, сыграв всего 732 минуты; это 14-й показатель в Ла Лиге по ожидаемым голам. При этом все остальные в ТОП-30 сыграли как минимум 1000 минут.
И еще он по-прежнему очень жесткий — это все уругвайская школа футбола. В начале карьеры в "Жироне" Стуани как-то трижды ломал нос Давиду Лопесу, когда тот еще играл за "Эспаньол". Опорник дважды стерпел, а дальше выпалил:
“Я не дурак и понимаю, что и к чему. После последнего раза у меня не осталось уважения к Стуани, так и запишите”.
Уже в 2022-м они помирились, когда Лопес тоже перебрался на "Монтиливи" - и с тех пор кошмарят соперников уже вдвоем.
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"Почему мы проиграли? Потому что на поле появился Стуани, а этот парень хорошо знает, где искать моменты и куда направлять мяч”, – жаловался в декабре Рубен Бараха.
Конечно, он застал Кристиана на поле — как и почти половина тренеров Ла Лиги. Кристиан — один из динозавров чемпионата наряду с Навасом, Рамосом, Аспасом и Модричем:
"Ясно, что моя роль в команде изменилась. Из игрока старта я превратился в человека, который делит минуты с коллегами, но отношусь к этому спокойно – прежде всего беспокоюсь о коллективе".
А что там? Савиньо и Коуто доросли до сборной Бразилии; Алейш Гарсия стал первым жиронцем в сборной Испании; Дейли Блинд вернулся в сборную Нидерландов, а Виктор Цыганков и Артем Довбик вывели Украину на Евро.
Как-то давно Стуани жаловался, что никогда не играл за претендента на чемпионство. Что ж, в текущем сезоне и этот гештальт закрыли, пусть и хватило лучшей в истории "Жироны" всего на полгода.
Еще дальше, вероятно, будет дебют в Лиге чемпионов с обещанной капитанской повязкой – и можно заканчивать.
Согласитесь, неплохо для игрока, который в 31 год побитой собакой перешел к новичку Примеры, поскольку других предложений не было.
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