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Барселона больше не рассчитывает на Фати. Брайтон тоже отказывается от игрока
Непростой период для Ансу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" не видит Ансу Фати в своём долгосрочном проекте. Об этом сообщает Sport.es.
Как информирует источник, в летнее трансферное окно каталонский клуб принял решение либо отдать вингера в очередную аренду, либо продать. Изначальным планом "сине-гранатовых" было оставить Фати на второй сезон в "Брайтоне", но англичане ответили отказом на это предложение. Отмечается, что за ситуацией вокруг 21-летнего футболиста внимательно следят "Севилья", "Валенсия" и "Вулверхэмптон".
В нынешнем сезоне испанец провёл 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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