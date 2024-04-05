Барселона больше не рассчитывает на Фати. Брайтон тоже отказывается от игрока

"Барселона" не видит Ансу Фати в своём долгосрочном проекте. Об этом сообщает Sport.es.

Как информирует источник, в летнее трансферное окно каталонский клуб принял решение либо отдать вингера в очередную аренду, либо продать. Изначальным планом "сине-гранатовых" было оставить Фати на второй сезон в "Брайтоне", но англичане ответили отказом на это предложение. Отмечается, что за ситуацией вокруг 21-летнего футболиста внимательно следят "Севилья", "Валенсия" и "Вулверхэмптон".

В нынешнем сезоне испанец провёл 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.