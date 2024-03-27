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Стало известно, сколько Барселона планирует выручить за трансфер Ансу Фати

Испания

"Сине-гранатовые" стремятся поправить своё финансовое положение

Стало известно, сколько Барселона планирует выручить за трансфер Ансу Фати

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" рассмотрит предложения относительно вингера Ансу Фати в летнее трансферное окно.

По данным инсайдера Экрема Конура, за трансфер 21-летнего футболиста руководство каталонского клуба рассчитывает выручить 60 миллионов евро.

Фати является воспитанником "Барселоны". На данный момент Ансу выступает на правах аренды в составе английского "Брайтона". Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Барселона трансфер Ансу Фати
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
27.03.2024 в 12:49
Нее, за 60 млн его никто не купит. За 40 может быть.
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Комментарии 3
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Вarcelinius
27.03.2024 в 12:49
Нее, за 60 млн его никто не купит. За 40 может быть.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
27.03.2024 в 12:39
Поломали пацана, теперь хотят продать - чисто по барселонски.
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0
1
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KondratCheUa (Чернигов)
27.03.2024 в 12:08
А почему не лярд??
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0
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