Стало известно, сколько Барселона планирует выручить за трансфер Ансу Фати

"Барселона" рассмотрит предложения относительно вингера Ансу Фати в летнее трансферное окно.

По данным инсайдера Экрема Конура, за трансфер 21-летнего футболиста руководство каталонского клуба рассчитывает выручить 60 миллионов евро.

Фати является воспитанником "Барселоны". На данный момент Ансу выступает на правах аренды в составе английского "Брайтона". Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

????❗???????? #FCBarcelona ???????? #FCB❗

Barcelona will listen to future offers for 21-year-old Spanish winger Ansu Fati for over 60 million euros in the summer transfer window. pic.twitter.com/adl877mmuu