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Стало известно, сколько Барселона планирует выручить за трансфер Ансу Фати
"Сине-гранатовые" стремятся поправить своё финансовое положение
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" рассмотрит предложения относительно вингера Ансу Фати в летнее трансферное окно.
По данным инсайдера Экрема Конура, за трансфер 21-летнего футболиста руководство каталонского клуба рассчитывает выручить 60 миллионов евро.
Фати является воспитанником "Барселоны". На данный момент Ансу выступает на правах аренды в составе английского "Брайтона". Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
????❗???????? #FCBarcelona ???????? #FCB❗— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 26, 2024
Barcelona will listen to future offers for 21-year-old Spanish winger Ansu Fati for over 60 million euros in the summer transfer window. pic.twitter.com/adl877mmuu
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