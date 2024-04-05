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Ямал: Надеюсь, я смогу стать легендой Барселоны и сравниться с Месси и Хави
Планка поднята высоко
Goal.com
Вингер "Барселоны" Ламин Ямал отреагировал на информацию о том, что руководство "сине-гранатовых" отказалось продавать его неназванному клубу за 200 миллионов евро.
"Я так рад этому. Президент признает мою работу, мой футбол. Был бы очень рад стать легендой "Барселоны", как Месси, Хави, Иньеста и Пуйоль.
Сохраняйте спокойствие, до моего следующего контракта ещё два года. Надо наслаждаться этим временем", - приводит слова 16-летнего футболиста Mundo Deportivo.
На счету Ямала шестью голов и семь результативных передач в 40 матчах за "Барселону" в этом сезоне.
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