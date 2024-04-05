Ямал: Надеюсь, я смогу стать легендой Барселоны и сравниться с Месси и Хави

Вингер "Барселоны" Ламин Ямал отреагировал на информацию о том, что руководство "сине-гранатовых" отказалось продавать его неназванному клубу за 200 миллионов евро.

"Я так рад этому. Президент признает мою работу, мой футбол. Был бы очень рад стать легендой "Барселоны", как Месси, Хави, Иньеста и Пуйоль. Сохраняйте спокойствие, до моего следующего контракта ещё два года. Надо наслаждаться этим временем", - приводит слова 16-летнего футболиста Mundo Deportivo.

На счету Ямала шестью голов и семь результативных передач в 40 матчах за "Барселону" в этом сезоне.