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Ямал: Надеюсь, я смогу стать легендой Барселоны и сравниться с Месси и Хави

Испания

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Ямал: Надеюсь, я смогу стать легендой Барселоны и сравниться с Месси и Хави

Goal.com

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Вингер "Барселоны" Ламин Ямал отреагировал на информацию о том, что руководство "сине-гранатовых" отказалось продавать его неназванному клубу за 200 миллионов евро.

"Я так рад этому. Президент признает мою работу, мой футбол. Был бы очень рад стать легендой "Барселоны", как Месси, Хави, Иньеста и Пуйоль.

Сохраняйте спокойствие, до моего следующего контракта ещё два года. Надо наслаждаться этим временем", - приводит слова 16-летнего футболиста Mundo Deportivo.

На счету Ямала шестью голов и семь результативных передач в 40 матчах за "Барселону" в этом сезоне.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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