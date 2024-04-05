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Гюндоган - о соперниках в ЛЧ: У Ман Сити, конечно, фантастическая команда

Испания
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Защитник рассказал о финале ЛЧ

Гюндоган - о соперниках в ЛЧ: У Ман Сити, конечно, фантастическая команда

Getty Images

Новина українською

Илкай Гюндоган, защитник "Барселоны", поделился своими мыслями относительно возможных соперников в финале Лиги чемпионов.

"Хотел бы я встретиться с "Ман Сити" в финале? Да, конечно".

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"Но я хотел бы сыграть в финале с "Барсой". Это было бы здорово, тогда соперник не имеет значения. У "Сити", конечно, фантастическая команда... Но в ЛЧ всегда сложно", - добавил Илкай.

Напомним, что матч четвертьфинала Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Барселона" состоится 10 апреля. Начало - в 22:00.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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