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Гюндоган - о соперниках в ЛЧ: У Ман Сити, конечно, фантастическая команда
Защитник рассказал о финале ЛЧ
Getty Images
Илкай Гюндоган, защитник "Барселоны", поделился своими мыслями относительно возможных соперников в финале Лиги чемпионов.
"Хотел бы я встретиться с "Ман Сити" в финале? Да, конечно".
"Но я хотел бы сыграть в финале с "Барсой". Это было бы здорово, тогда соперник не имеет значения. У "Сити", конечно, фантастическая команда... Но в ЛЧ всегда сложно", - добавил Илкай.
Напомним, что матч четвертьфинала Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Барселона" состоится 10 апреля. Начало - в 22:00.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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