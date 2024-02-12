Гюндоган впервые в карьере отдал более 10 результативных передач за один сезон

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган впервые в своей профессиональной карьере сделал более 10 результативных передач в рамках одного сезона. Об этом сообщает Squawka.

Напомним, в матче 24-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Гранадой" Илкай отдал голевую передачу на Роберта Левандовского. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3. За сине-гранатовых 33-летний немецкий полузащитник выступает с прошлого лета. В испанский клуб он перебрался из "Манчестер Сити", за который играл с 2016 по 2023 год.

С "Барселоной" Гюндогана связывает контракт до лета 2025 года, при этом стороны могут продлить соглашение еще на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Илкая в 18 млн евро.