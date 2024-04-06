Атлетик Бильбао - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Испании

"Атлетик" последний раз выигрывал Кубок короля в 1984 году, а "Мальорка" – в 2003-м. Сами понимаете, как они будут стараться на "Ла Картухе". За последнюю неделю даже лазареты обеих команд опустели – абсолютно все хотят выйти на поле, помочь, сыграть свою роль. Мы не гарантируем, что это будет эффектно, но вот самоотдача, напряженность, борьба – это будет абсолютно точно.

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Финал Кубка Испании

6 апреля 2024. Севилья, "Ла Картуха"

"Атлетик" Бильбао 23:00 "Мальорка"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1