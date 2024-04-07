Падение Колоса. Как Флорентино Перес покинул Реал в середине нулевых

Флорентино Перес ассоциируется с успехом. Глава "Реала" выиграл потрясающие 33 трофея, опередил по этому показателю культового Сантьяго Бернабеу и близок к очередному пополнению – все же есть ощущение, что "сливочные", как минимум, не отпустят Ла Лигу. Шесть кубков ЛЧ, три из которых взяты подряд, приобретение звезд планетарной величины и стремление к совершенству (что ни говори, а эпоха "галактикос" произвела неизгладимое впечатление) – таким можно и нужно хвастаться. Впрочем, не все, как и происходит в этой жизни, развивалось гладко – собственно, поэтому и вспоминаем, как Перес добровольно покинул свой клуб. Что?

Сделал немало, но одним махом срубил ветку, на которой удобно сидел

В июле 2000-го Перес воплотил давнюю мечту – несколько неожиданно и не без хитростей обошел на выборах Лоренсо Санса. А разве не удивительно, что действующий президент "бланкос", при каденции которого "Реал" дважды триумфовал в ЛЧ, проиграл человеку, который на пальцах пообещал привести Луиша Фигу? Авантюра сработала, однако Фло не оказался популистом – действительно представил португальца, этим заметно ослабил "Барселону" и вообще взялся развивать первую версию "галактикос".

В 2004-м произошло продолжение. Заслуженно, ведь на тот момент мадридцы доказали мощность в Ла Лиге (2000/01, 2002/03), Суперкубке Испании (2001, 2003), сияли на международной арене – кроме того самого финала с пушечным ударом Зинедина Зидана (2001/02) дополнили коллекцию Суперкубком УЕФА (2002) и Межконентальным кубком (2002).

Перес принял детище с долгами в 270 миллионов евро и довольно быстро довел его до блеска – кроме состава, которому завидовала вся Европа, вложил только в одну тренировочную базу 480 миллионов. Все дорого, элитно, гламурно и шикарно – подбирайте любой высокопарный эпитет и точно попадете прямо в "яблочко". Соответственно, как можно было потерять почву под ногами? На самом деле все довольно просто.

Ранний Флорентино и Сантьяго Бернабеу имеют общую черту – оба не считали нужным с кем-либо считаться и воспринимали персонал или футболистов обычной наемной силой. Никто не должен обладать большим авторитетом и все победы "приписываются" кому? Не трудно догадаться.

Стоит ли в качестве "оппозиции" расценивать Висенте Дель Боске? Оказывается, вполне.

В Каталонии любят шутить, что легенду не продолжили в 2003-м из-за не слишком эффектной внешности – в Испании долго жило мемное сравнение с "Мистером Картошкой" из известной мультипликационной ленты "История игрушек". Это же не Дэвид Бекхэм, чья прическа вызвала не меньший ажиотаж, чем гол.

Например, в 2015-м об этом высказался Карлес Решак (даром, что в свое время наломал дров в стане "сине-гранатовых"): "Ди Марию продали в Манчестер, потому что он слишком страшен внешне. Анхель не подпадал под формат Флорентино Переса. То же самое было и с Висенте Дель Боске.

Они не такие, как Хамес Родригес и Тони Кроос. Перес продает международный бренд".

А теперь серьезно: были ли основания, чтобы отказаться от услуг "Лесника"? На старте сезона 2003/04? Нет. Кампанией ранее коллектив оформил три медали и дошел до полуфинала ЛЧ, где уступил туринскому "Ювентусу" – если Дель Боске где-то и не доработал, то все равно заслужил крепкую "четверку".

А вот разногласия по трансферной политике – проблема. Еще как только Фло занял должность, он терпеливо искоренял все, что напоминало период Санса. Затяжная попытка выставить за порог Стива Макманамана (англичанин на некоторое время продлил пребывание исключительно благодаря безграничной лояльности болельщиков) или абсолютно нелогичная продажа Клода Макелеле – ну, куда это годится? Кстати, уходу француза мы посвятили полноценный материал; если же коротко, то из-за спеси Перес отпустил одного из лучших опорников мира, чем сразу разрушил фундамент команды, так тщательно выстроенный Дель Боске – это утверждал и коуч, и тот же Зидан.

Вопрос о комплектации обоймы откровенно раздражал Висенте – спортивный директор Хорхе Вальдано, хвостиком снующий за Флорентино, помпезно презентовал Бекхэма, но наглухо игнорировал насущные пожелания тренера. Это влияло на раздевалку, подогрело страсти и подвергало конфликтам – Фернандо Йерро не скрывал недовольства, стоял горой за Дель Боске, поэтому неудивительно, что Перес позаботился о том, чтобы попутно разобраться с опытным защитником и капитаном.

Пригласил непонятных людей и ничего не добился

Если вам будет легче, то Висенте не уволили – просто не пролонгировали контракт. Вот так – ты отдаешь клубу тридцать шесть лет, а потом понимаешь, что лишний. Причем Перес преподнес все так наихудшим образом: "Дель Боске продемонстрировал признаки истощения. Я хочу быть искренним в этом – мы убеждены, что он не был правильным тренером на будущее". Шок.

Хорошо, и кто же пришел на замену? Карлуш Кейрош, чье самое большое достижение заключалось в ассистенстве сэру Алексу Фергюсону в "Манчестер Юнайтед". Формально новоиспеченный менеджер обладал опытом, приобретенным во главе сборной Португалии, лиссабонского "Спортинга" и еще нескольких команд, однако на деле установил локальные достижения, поэтому за пределы роли "помощник великого шотландца" не выбрался.

Перес, которому нравилась аура "МЮ", хотел частичку успешности "красных дьяволов", но прибегнул к худшему шагу – осознавал недостижимость оригинала, поэтому поставил на копию. И чем запомнился Кейрош? Выиграл Суперкубок Испании, добрался до заключительной стадии Кубка Короля, где опозорился в борьбе с "Сарагосой" (соперник финишировал двенадцатым в Примере 2003/04), также в четвертьфинале ЛЧ не справился с "Монако". Что касается Ла Лиги, то и тут прокол – несмотря на то, что Роналдо отметился 20 мячами и возглавил бомбардирский список, "бланкос" ограничились лишь четвертой строчкой. Катастрофа.

Красноречиво, что после Карлуш вернулся к "манкунианцам" и глобально не сделал имя: повторные потуги с Португалией, кризисная Колумбия, Иран и Катар – такое себе удовольствие, если честно. И это еще довольно известный специалист, потому что вот кто такой Хосе Антонио Камачо?

Бесспорно, культовый защитник "сливочных" и на самом деле посредственный тренер; испанец трудился во главе "Эспаньола" и "Бенфики", однако прежде всего ценился тем, что бежал при малейшем призыве страховать. Это промадридский человек до мозга костей, которых Перес обожает – подобный типаж послушно кивает головой, не задает вопросов и доволен самим фактом нахождения в "Реале". Правда, Камачо продержался на посту 80 дней, но это такое, несущественные мелочи.

Похожая судьба постигла Мариано Гарсию Ремона – выдающийся голкипер, прозванный "Одесским котом", приступил к обязанностям в сентябре 2004-го, но уже в декабре отошел от дел. Поражения "Атлетику" (1:2), "Депортиво" (0:1), "Барселоне" (3:0) и "Севилье" (0:1) сказались – Новый год "галактикос" встретили вторыми, но с отставанием в десять зачетных баллов от Франка Райкарда.

Вандерлей Лушембурго до "Реала" не выезжал за пределы бразильского первенства (кроме Саудовской Аравии в середине 80-х). Как думаете, это правильный кандидат? Назначенный в январе, он неплохо стартовал, но не сильно повлиял на общее развитие ситуации – мадридцы попрощались с национальным кубком (благодаря правилу выездного гола дальше пролез "Вальядолид"), плюс, вылетели из еврокубков; "Юве" хоть и проиграл в Мадриде 0:1, зато дома сломал оппонента точными ударами Давида Трезеге и Марсело Салаеты.

Единственным относительным спасением для Вандерлея послужило улучшение погоды в Примере – "меренгес" несколько прибавили (приятно поразила серия из семи побед подряд – с 20 марта по 7 мая) и отквитали определенное количество очков; на финише каталонцы зафиксировали "плюс 4" в свою пользу, поэтому Перес решил дать бразильцу еще один шанс.

Зря – Лушо прибегнул к не совсем понятным тактическим перестановкам и не улучшил стилистику игры; как следствие, "Реал" паршиво начал дистанцию, уступил "Сельте", "Эспаньолу", "Валенсии", "Депортиво", "Барсе" со знаменитым перформансом Роналдиньо – словом, конструкция Вандерлея трещала по швам, и с этим нельзя было мириться.

Хуана Рамона Лопеса Каро вытащили из "Кастильи", но и это не помогло – коллектив не горел желанием сражаться (о чем рассказывал Серхио Рамос) и подтвердил это наглядно. Когда тебя в Кубке Короля уничтожает "Сарагоса" 1:6 – это очевидный позор (в ответном матче "сливочные" проснулись, но было поздно – 4 голов для спасения не хватило).

21-го февраля 2006-го испанцы проиграли при поддержке родных трибун лондонскому "Арсеналу" (0:1), через пять дней – "Мальорке" в чемпионате. По своей сути, Перес вновь поставил под угрозу планы на сезон, потерял контроль, уже не мог апеллировать трофеями, ведь их банально не было. И поступил как джентльмен:

"Я принял решение созвать сегодня срочное заседание совета директоров, поскольку считаю, что клубу нужно изменить вектор движения. Как итог, я ухожу с поста президента "Реала". Что-то в команде не так, и это все могли наблюдать во вчерашнем матче против "Мальорки". Вот почему я решил уйти. Я надеюсь, это поможет нам изменить направление и верю, что у нас все еще есть шанс достичь чего-то в этом сезоне. По крайней мере, я надеюсь, это позволит нам правильно спланировать следующий год".

Это все походило на попытку хотя бы как-то сохранить репутацию. Чтобы не быть до конца разодранным прессой и недовольной общественностью, Флорентино отошел в сторону и стал наблюдать. Готовы поспорить, если бы Рамон Кальдерон в дальнейшем не совершил ряд осечек, то мы бы вряд ли снова увидели Переса на президентском кресле. Сейчас он гораздо мудрее и осторожнее – фактически сделал невозможным свой уход, поскольку внес правки в устав, да и не так сильно вмешивается в тренерскую кухню.

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