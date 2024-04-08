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Анчелотти: Гвардиола - великолепен, но меня не волнует, что он думает обо мне
Главный тренер Реала высказался о четвертьфинале ЛЧ
rea lmadrid
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о предстоящем матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
"Это будет привлекательный матч в футбольном плане, у каждой команды свои особенности. Мы считаем себя лучшими в одних аспектах, а они - в других".
"Гвардиола - великолепный тренер, и точка. Меня не волнует, что он думает обо мне, меня волнует, что думают о моем клубе", - добавил специалист.
Напомним, что матч ЛЧ "Реал" - "Манчестер Сити" состоится 9 апреля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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