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Жюль Кунде - о Мбаппе: Все знают его. Это игрок, который отличается от других

Испания

Игрок высказался накануне четвертьфинала ЛЧ

Жюль Кунде - о Мбаппе: Все знают его. Это игрок, который отличается от других

Фото - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Барселоны" Жуль Кунде высказался о Килиане Мбаппе накануне поединка в Лиге чемпионов против "ПСЖ".

"Мбаппе - игрок, который отличается от других. Я знаю, что говорю, потому что играю с ним в одной футболке в сборной. Мы постараемся остановить его, посмотрим, как мы подойдем к этой игре с тренером".

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"Все знают Мбаппе. Мы видели его на видео. Коллектив должен сплотиться", - добавил Жуль.

Напомним, что "Барселона" 10 апреля сыграет против "ПСЖ". Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Барселона Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Жюль Кунде
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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