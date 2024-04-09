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Жюль Кунде - о Мбаппе: Все знают его. Это игрок, который отличается от других
Игрок высказался накануне четвертьфинала ЛЧ
Фото - Аліна Єрофеєва
Защитник "Барселоны" Жуль Кунде высказался о Килиане Мбаппе накануне поединка в Лиге чемпионов против "ПСЖ".
"Мбаппе - игрок, который отличается от других. Я знаю, что говорю, потому что играю с ним в одной футболке в сборной. Мы постараемся остановить его, посмотрим, как мы подойдем к этой игре с тренером".
"Все знают Мбаппе. Мы видели его на видео. Коллектив должен сплотиться", - добавил Жуль.
Напомним, что "Барселона" 10 апреля сыграет против "ПСЖ". Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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