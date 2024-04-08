Франция
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"Они издеваются над людьми". Президент клуба Лиги 1 раскритиковал ПСЖ
Жан-Мишель Руссье выразил свое недовольство
Getty Images/Global Images Ukraine
Жан-Мишель Руссье, президент клуба "Гавр", раскритиковал "ПСЖ" за их действия в последнем матче Лиги 1.
"Они издеваются над людьми. Это выражение огромного неуважения к чемпионату. Я написал жалобу, чтобы выразить, что я чувствую, когда вижу, как "ПСЖ" издевается над нашей лигой."
Проблема возникла из-за предыдущего матча Лиги 1 против "Клермона", где главный тренер "ПСЖ " Луис Энрике выставил совершенно новый стартовый состав.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 21:17
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