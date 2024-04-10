Хави - о периоде работы с Луисом Энрике в Барселоне: Он великая личность

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес вспомнил про период своих выступлений в качестве игрока под руководством Луиса Энрике в сезоне 2014-15.

"Он один из лучших тренеров в моей карьере. Он великая личность, великий тренер, который очень сильно подталкивает игроков к достижению результата.

Поначалу было нелегко, но в итоге мы закончили сезон с треблом и победой в Лиге чемпионов со мной в качестве капитана. Между мной и тренером сложились прекрасные отношения, и я вспоминаю об этом периоде с гордостью", - цитирует Хави Football Espana.