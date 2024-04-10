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Хави - о периоде работы с Луисом Энрике в Барселоне: Он великая личность

Испания

Воспоминания наставника "сине-гранатовых"

Хави - о периоде работы с Луисом Энрике в Барселоне: Он великая личность

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес вспомнил про период своих выступлений в качестве игрока под руководством Луиса Энрике в сезоне 2014-15.

"Он один из лучших тренеров в моей карьере. Он великая личность, великий тренер, который очень сильно подталкивает игроков к достижению результата.

Поначалу было нелегко, но в итоге мы закончили сезон с треблом и победой в Лиге чемпионов со мной в качестве капитана. Между мной и тренером сложились прекрасные отношения, и я вспоминаю об этом периоде с гордостью", - цитирует Хави Football Espana.

Первый матч 1/4 финала между "Барселоной" и "ПСЖ" состоится сегодня, 10 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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Источник:
Football Espana
Опубликовал: Александр Бураков
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