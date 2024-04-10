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Президент Барселоны: Игрок ПСЖ не заменит ни одного нашего футболиста

Испания
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Лапорта высказался о соперниках в Лиге чемпионов

Президент Барселоны: Игрок ПСЖ не заменит ни одного нашего футболиста

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что не заменил бы ни одного своего игрока на футболиста из "ПСЖ".

"Я вижу очень мотивированных игроков, и это мотивирует меня самого. У нас большая команда. Мы очень сконцентрированы, и очень важно знать, что ни один игрок "ПСЖ" не заменит ни одного нашего футболиста".

Напомним, старт матча четвертьфинала ЛЧ "ПСЖ" против "Барселоны" - 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
fc barcelona noticias
Опубликовал: Екатерина Власова
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Justice (Львів)
10.04.2024 в 20:38
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Комментарии 1
Justice (Львів)
10.04.2024 в 20:38
Ответить
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