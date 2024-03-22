  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта: У Барселоны есть шансы на победу в Примере и Лиге чемпионов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта: У Барселоны есть шансы на победу в Примере и Лиге чемпионов

Испания
Обновлено

Глава каталонского клуба призывает не сбрасывает их со счётов

Лапорта: У Барселоны есть шансы на победу в Примере и Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал цели "сине-гранатовых" на остаток текущего сезона.

"Весь тот путь, которому следовала эта команда, позволяет нам мечтать, как сказал тренер. Это фантазия, которая стала реальностью.

Шансы в Ла Лиге? Естественно они есть. Как и на победу в Лиге чемпионов", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

На данный момент "Барселона" занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от лидирующего "Реала" на восемь очков. В 1/4 финала ЛЧ подопечные Хави сыграют против "Пари Сен-Жермен".

По теме
yellow-arrow
Реал следит за ситуацией вокруг Александера-Арнольда - Романо
yellow-arrow
Дель Боске: У каждого свой характер. Винисиуса надо принимать таким, какой он есть
yellow-arrow
Вернется в Шахтер. Реал отказался покупать Винисиуса Тобиаса
Жоан Лапорта Барселона Хави
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
22.03.2024 в 15:58
Они там шо с Хави вместе бухают?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
22.03.2024 в 15:58
Они там шо с Хави вместе бухают?
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
22.03.2024 в 14:56
Так теоретичні шанси Є На перемогу в ЛЧ пару десятків відсотків А от в ЛЛ лише пару відсотків
sticker
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости