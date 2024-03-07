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Хави: Лапорта — лучший президент в истории Барселоны
Тренер уверен, что президент выведет клуб из кризиса
Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/
Главный тренер "
"Находясь внутри клуба, я оцениваю ситуацию крайне положительно. Думаю, что президент принял клуб в очень сложный экономический, спортивный и институциональный период для него. Считаю, что Лапорта проделывает хорошую работу. Он на полпути к достижению чего-то большого.
На мой взгляд, Лапорта — лучший президент в истории "Барселоны", что он должен доказать ещё раз. Он опытен, позитивен и обладает лидерскими качествами. Если и есть кто-то, кто способен вывести "Барсу" из нынешней ситуации, так это именно Лапорта", — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Напомним, с 2003 по 2010 годы Лапорта также занимал должность президента "Барселоны".
После 27 туров Ла Лиги каталонская команда набрала 58 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
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