Хави: Лапорта — лучший президент в истории Барселоны

Главный тренер " Барселоны " Хави высказался о работе президента каталонского клуба Жоана Лапорты, которым он руководит с марта 2021 года.

"Находясь внутри клуба, я оцениваю ситуацию крайне положительно. Думаю, что президент принял клуб в очень сложный экономический, спортивный и институциональный период для него. Считаю, что Лапорта проделывает хорошую работу. Он на полпути к достижению чего-то большого.

На мой взгляд, Лапорта — лучший президент в истории "Барселоны", что он должен доказать ещё раз. Он опытен, позитивен и обладает лидерскими качествами. Если и есть кто-то, кто способен вывести "Барсу" из нынешней ситуации, так это именно Лапорта", — приводит слова Хави Mundo Deportivo.