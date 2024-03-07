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Хави: Лапорта — лучший президент в истории Барселоны

Испания
Обновлено

Тренер уверен, что президент выведет клуб из кризиса

Хави: Лапорта — лучший президент в истории Барселоны

Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о работе президента каталонского клуба Жоана Лапорты, которым он руководит с марта 2021 года.

"Находясь внутри клуба, я оцениваю ситуацию крайне положительно. Думаю, что президент принял клуб в очень сложный экономический, спортивный и институциональный период для него. Считаю, что Лапорта проделывает хорошую работу. Он на полпути к достижению чего-то большого.

На мой взгляд, Лапорта — лучший президент в истории "Барселоны", что он должен доказать ещё раз. Он опытен, позитивен и обладает лидерскими качествами. Если и есть кто-то, кто способен вывести "Барсу" из нынешней ситуации, так это именно Лапорта", — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, с 2003 по 2010 годы Лапорта также занимал должность президента "Барселоны".

После 27 туров Ла Лиги каталонская команда набрала 58 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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Жоан Лапорта Барселона Хави
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
07.03.2024 в 19:44
Ну так Хаві при Лапорті грав і наразі тренує Тому для Ернандеса може і так А хто насправді кращий то нехай специ визначають. При кому виграно найбільше титулів, покращено фінансове становище!
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
07.03.2024 в 19:44
Ну так Хаві при Лапорті грав і наразі тренує Тому для Ернандеса може і так А хто насправді кращий то нехай специ визначають. При кому виграно найбільше титулів, покращено фінансове становище!
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0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
07.03.2024 в 19:32
Залупорта: Хаві найкращий тренер в історії Барселони! А Алєнь найкращий клоун в історії вялікой Барсєлони!!!. По завершенні сезону: Хаві-клоун, Залупорта - Алєнь, а Дуріан так і залишився закритий в психушці
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Сampeón
07.03.2024 в 19:30
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