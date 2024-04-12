Мальорка — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" после фееричной ничьей 3:3 против "Манчестер Сити" поедет в гости к ультраоборонительной "Мальорке". Это не будет легкая прогулка для лидера.

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Да, Мадрид комфортно возглавляет таблицу, но его соперник в этом сезоне проиграл дома всего 3 матча из 15, а еще дошел до финала Кубка короля. "Автобус" "Мальорки" - самый надежный в Испании.

Тем временем "Реал" проводит яркий сезон и при желании способен играть на заоблачном уровне, но уже в среду "Сливочным" ехать в Манчестер на ответку с "Сити". Какими бы профессионалами не были Анчелотти, Беллингем, Винисиус и компания, но забыть про это и на 100% сконцентрироваться на "Мальорке" не выйдет. Да и ротация тоже необходима.

Удастся ли "Реалу" даже в такой ситуации одолеть одну из лучших оборон чемпионата — узнаем в субботу , 13 апреля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 19:30 по Киеву.

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