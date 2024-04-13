Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Центральный матч тура в чемпионате Испании – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" примет "Жирону" в центральном матче 31-го тура Примеры. В этом поединке станет понятно, выдерживает команда Диего Симеоне борьбу на два фронта или нет. Напомним, в среду "Матрасники" удержали победу над "Боруссией" в ЛЧ (2:1). То есть, у них было всего два полных дня отдыха, в то время, как "Жирона" готовилась к поединку целых две недели.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Чемпионат Испании, 31-й тур
13 апреля 2024. Мадрид, "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" Мадрид 15:00 "Жирона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит
Популярное сейчас
- Травма Цыганкова, рост цен на Трубина и Забарного, интерес к Лунину. Главные новости за 12 апреля
- Свитолина одержала вторую победу для Украины в отборе Кубка Билли Джин Кинг
- Экс-директор Металлиста – фигурант дела о присвоении 160 млн грн на восстановление Харькова
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа