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Атлетико Мадрид нацелился на трех игроков Жироны
Среди них украинец Артем Довбик
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Довбик, Гарсия и Мартинес - трое игроков "Жироны", которые находятся в поле зрения "Атлетико Мадрид", сообщает MasFichajes.
По имеющейся информации, сегодня в рамках 31-го тура чемпионата Испании "Жирона" сыграет против мадридского "Атлетико". Отмечается, что во время игры на стадионе будут присутствовать представители "Атлетико Мадрид", они будут следить за игрой защитника Арнау Мартинеса, полузащитника Алейша Гарсии и за форвардом Артемом Довбиком. Ранее в СМИ сообщали, что "Атлетико Мадрид" готов купить Довбика этим летом, заплатив немалые отступные.
Напомним, в текущем сезоне Довбик провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 7 голевых передач.
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