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ПСЖ заинтересовался Ямалем. Барселона хочет продлить контракт с 16-летним игроком
Соглашение завершается через два сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" заинтересовался в подписании вингера "Барселоны" Ламин Ямаля. Об этом сообщает Николо Скира.
Контракт игрока с "блаугранной" истекает летом 2026 года. Однако "Барселона" уже работает над продолжением соглашения, несмотря на то, что ПСЖ может попытаться большими деньгами переманить футболиста.
В этом сезоне на счету Ямаля шесть голов и семь ассистов в 42 матчах за "Барсу" во всех турнирах. Он вышел в основу в 48% матчах Ла Лиги.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 16-летнего футболиста в 75 миллионов евро.
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