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ПСЖ заинтересовался Ямалем. Барселона хочет продлить контракт с 16-летним игроком

Испания

Соглашение завершается через два сезона

ПСЖ заинтересовался Ямалем. Барселона хочет продлить контракт с 16-летним игроком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" заинтересовался в подписании вингера "Барселоны" Ламин Ямаля. Об этом сообщает Николо Скира.

Контракт игрока с "блаугранной" истекает летом 2026 года. Однако "Барселона" уже работает над продолжением соглашения, несмотря на то, что ПСЖ может попытаться большими деньгами переманить футболиста.

В этом сезоне на счету Ямаля шесть голов и семь ассистов в 42 матчах за "Барсу" во всех турнирах. Он вышел в основу в 48% матчах Ла Лиги.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 16-летнего футболиста в 75 миллионов евро.

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Барселона Пари Сен-Жермен Ламин Ямал
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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