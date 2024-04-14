ПСЖ заинтересовался Ямалем. Барселона хочет продлить контракт с 16-летним игроком

"Пари Сен-Жермен" заинтересовался в подписании вингера "Барселоны" Ламин Ямаля. Об этом сообщает Николо Скира.

Контракт игрока с "блаугранной" истекает летом 2026 года. Однако "Барселона" уже работает над продолжением соглашения, несмотря на то, что ПСЖ может попытаться большими деньгами переманить футболиста.

В этом сезоне на счету Ямаля шесть голов и семь ассистов в 42 матчах за "Барсу" во всех турнирах. Он вышел в основу в 48% матчах Ла Лиги.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 16-летнего футболиста в 75 миллионов евро.