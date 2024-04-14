  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Sport.es обнародовал список штрафов в контракте Барсы с Nike
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Sport.es обнародовал список штрафов в контракте Барсы с Nike

Испания

Если Барселона не достигала минимального количества целей в соревнованиях, в которых участвовала, применялся финансовый штраф

Sport.es обнародовал список штрафов в контракте Барсы с Nike

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською
Какие штрафы предусмотрены по контракту "Барселоны" и Nike.
По информации издания, в контакте между "Барселоной" и Nike, прописано множество штрафов, а именно: если "Барселона" не выиграет чемпионат Испании, то в следующем сезоне с нее спишут 5% штрафа. Если "сине-гранатовая" команда не выходит в полуфинал Лиги чемпионов, тогда в следующем сезоне применяется штраф в 10% от суммы. Также "Барселона" должна выплатить 30%, если не попадает в групповой этап ЛЧ. Если "Барселона" вообще не участвует в еврокубках, тогда предусмотрен штраф в 60%.
Читайте такжеMundo Deportivo: Барселона расторгает контракт с Nike. Известны причины
Напомним, "Барселона" сотрудничает с Nike с 1998 года.
По теме
yellow-arrow
Карло Анчелотти раскрыл метод, по которому Реал Мадрид планирует победить Манчестер Сити
yellow-arrow
Деку: У нас нету планов, чтобы переубедить Хави
yellow-arrow
ПСЖ заинтересовался Ямалем. Барселона хочет продлить контракт с 16-летним игроком
Барселона Nike
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости