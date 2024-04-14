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Sport.es обнародовал список штрафов в контракте Барсы с Nike
Если Барселона не достигала минимального количества целей в соревнованиях, в которых участвовала, применялся финансовый штраф
Фото: fcbarcelona.com
Какие штрафы предусмотрены по контракту "Барселоны" и Nike.
По информации издания, в контакте между "Барселоной" и Nike, прописано множество штрафов, а именно: если "Барселона" не выиграет чемпионат Испании, то в следующем сезоне с нее спишут 5% штрафа. Если "сине-гранатовая" команда не выходит в полуфинал Лиги чемпионов, тогда в следующем сезоне применяется штраф в 10% от суммы. Также "Барселона" должна выплатить 30%, если не попадает в групповой этап ЛЧ. Если "Барселона" вообще не участвует в еврокубках, тогда предусмотрен штраф в 60%.
Напомним, "Барселона" сотрудничает с Nike с 1998 года.
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Источник:Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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