Mundo Deportivo: Барселона расторгает контракт с Nike. Известны причины

"Барселона" сообщила Nike о намерении расторгнуть контракт. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По имеющейся информации, Nike нарушил одно из правил контракта, после чего руководство решило расторгнуть договор. Отмечается, что у Nike было 45 дней, чтобы выплатить компенсацию за грубое нарушение, но они этого не сделали. Какой именно был нарушен пункт – неизвестно.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Барса" ведет переговоры о сотрудничестве с Puma.