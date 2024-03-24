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Mundo Deportivo: Барселона расторгает контракт с Nike. Известны причины
Контракт клуба с Nike был рассчитан до 2026 года
Фото: fcbarcelona.com
"Барселона" сообщила Nike о намерении расторгнуть контракт. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По имеющейся информации, Nike нарушил одно из правил контракта, после чего руководство решило расторгнуть договор. Отмечается, что у Nike было 45 дней, чтобы выплатить компенсацию за грубое нарушение, но они этого не сделали. Какой именно был нарушен пункт – неизвестно.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Барса" ведет переговоры о сотрудничестве с Puma.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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