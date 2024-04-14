Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Только 2 команды из топ-10 на финише сезона. Сможет ли Атлетик догнать Жирону?
Бильбао, несмотря на отставание, все еще не стоит списывать с попадания в топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
В воскресенье вечером баски драматично упустили домашнюю победу над "Вильярреалом" на 5-й добавленной минуте (1:1). "Львам" не удалось существенно сократить отставание от "Жироны". Пока каталонцы опережают оппонента на 8 очков за 7 туров до завершения сезона.
В пяти предстоящих встречах "Атлетик" будет играть против представителей второй половины Ла Лиги. Также Бильбао ожидает матч с "Хетафе" (10-е место), а единственным топ-соперником будет "Атлетико".
У подопечных Мичела календарь сложнее. Каталонцы будут принимать "Барселону", а поединки с "Вильярреалом" (дома) и "Валенсией" (на выезде) также могут обернуться потерей очков.
Популярное сейчас
- Шахтер берет свое в меньшинстве, Полесье снова побеждает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Шахтер в меньшинстве. Александру Зубкову показали прямую красную карточку в матче с Ворсклой. ВИДЕО
- Новое воскресенье – новый стиль: Билодид снова удивляет болельщиков. Фото
- Эффектный сейв и ляп на последних секундах. Стали известны оценки Лунина за сухой матч с Мальоркой
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
Комментарии 1