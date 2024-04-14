Только 2 команды из топ-10 на финише сезона. Сможет ли Атлетик догнать Жирону?

В воскресенье вечером баски драматично упустили домашнюю победу над "Вильярреалом" на 5-й добавленной минуте (1:1). "Львам" не удалось существенно сократить отставание от "Жироны". Пока каталонцы опережают оппонента на 8 очков за 7 туров до завершения сезона.

В пяти предстоящих встречах "Атлетик" будет играть против представителей второй половины Ла Лиги. Также Бильбао ожидает матч с "Хетафе" (10-е место), а единственным топ-соперником будет "Атлетико".

У подопечных Мичела календарь сложнее. Каталонцы будут принимать "Барселону", а поединки с "Вильярреалом" (дома) и "Валенсией" (на выезде) также могут обернуться потерей очков.