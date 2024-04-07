Кубок — баскам. Атлетик — Мальорка 1:1, по пен 4:2. Видео голов и обзор матча

Целых шесть финалов подряд проиграл "Атлетик" в Кубке короля, но вчера с "Мальоркой" басков наконец прорвало.

Это не было легко — пришлось и отыгрываться, и серию пенальти проводить, но все же команда Эрнесто Вальверде выглядела целостнее, интереснее, качественнее, а Нико Уильямс и подавно уже сейчас готовая звезда для топ-клуба. Результат по делу.

Финал Кубка короля. Севилья. "Ла Картуха"

"Атлетик" - "Мальорка" - 1:1, по пенальти 4:2

Голы: Сансет, 50 — Дани Родригес, 21