Кубок — баскам. Атлетик — Мальорка 1:1, по пен 4:2. Видео голов и обзор матча
Проклятие снято
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Целых шесть финалов подряд проиграл "Атлетик" в Кубке короля, но вчера с "Мальоркой" басков наконец прорвало.
Это не было легко — пришлось и отыгрываться, и серию пенальти проводить, но все же команда Эрнесто Вальверде выглядела целостнее, интереснее, качественнее, а Нико Уильямс и подавно уже сейчас готовая звезда для топ-клуба. Результат по делу.
Финал Кубка короля. Севилья. "Ла Картуха"
"Атлетик" - "Мальорка" - 1:1, по пенальти 4:2
Голы: Сансет, 50 — Дани Родригес, 21
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