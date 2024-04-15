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Осасуна - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Осасуна - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Осасуна - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

Роман Яремчук не сыграет в этом матче – все еще идет речь о травме форварда сборной Украины. Однако и без него интересно будет понаблюдать за действиями "Валенсии" – она сыграет против "Осасуны".

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Матч Примеры состоится в понедельник, 15-го апреля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Чемпионат Испании

"Осасуна" - "Валенсия"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Осасуна - Валенсія
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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