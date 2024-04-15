Осасуна - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Роман Яремчук не сыграет в этом матче – все еще идет речь о травме форварда сборной Украины. Однако и без него интересно будет понаблюдать за действиями "Валенсии" – она сыграет против "Осасуны".

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Матч Примеры состоится в понедельник, 15-го апреля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Чемпионат Испании

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2