Рауль Гарсия с Атлетика завершит карьеру в конце сезона

Рауль Гарсия решил завершить футбольную карьеру в возрасте 37 лет, спустя неделю после своего самого большого достижения в баскский клубе - победы в Кубке короля. О своем решении он сообщил товарищам по команде сегодня утром на базе "Лезама".

Рауль Гарсия по количеству сыгранных поединков занимает третье место в рейтинге Ла Лиги с 602 матчами (190 голов), уступая лишь Андони Субисаррете и Хоакину (622). Нападающий провел девять сезонов в "Атлетике" (356 игр), к которым следует добавить 329 поединков в мадридском "Атлетико" и 126 в "Осасуне".

Добавим, что Рауль Гарсия в составе "матрасников" также становился чемпионом Ла Лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Испании, побеждал в Лиге Европы и дважды выигрывал Суперкубок УЕФА.