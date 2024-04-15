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Рауль Гарсия с Атлетика завершит карьеру в конце сезона
Об этом говорится на официальном сайте "Атлетика"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рауль Гарсия решил завершить футбольную карьеру в возрасте 37 лет, спустя неделю после своего самого большого достижения в баскский клубе - победы в Кубке короля. О своем решении он сообщил товарищам по команде сегодня утром на базе "Лезама".
Рауль Гарсия по количеству сыгранных поединков занимает третье место в рейтинге Ла Лиги с 602 матчами (190 голов), уступая лишь Андони Субисаррете и Хоакину (622). Нападающий провел девять сезонов в "Атлетике" (356 игр), к которым следует добавить 329 поединков в мадридском "Атлетико" и 126 в "Осасуне".
Добавим, что Рауль Гарсия в составе "матрасников" также становился чемпионом Ла Лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Испании, побеждал в Лиге Европы и дважды выигрывал Суперкубок УЕФА.
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