Родриго перед следующим шагом: слишком крутой для массовки, слишком нестабилен для суперзвезды

Родриго Гоэс прямо сейчас важный игрок "Реала".

Он молодой, разноплановый, работящий и ко всему понемногу растет.

В позапрошлом сезоне Родриго насобирал 9+10 во всех турнирах; в прошлом году этот показатель вырос до 18+11. Сейчас у бразильца уже 16+8, и до конца сезона еще полтора месяца. Шансы побить личный рекорд высоки.

В этом году только двое исполнителей играют за "Реал" чаще Родриго (2115 минут) — это Тони Рюдигер (2557) и Феде Вальверде (2336).

Хоселу неплохо начинал сезон, но сел в запас, поскольку Анчелотти не хочет прямолинейный Мадрид. Ему нужны движение, интересные решения и работа в отборе – Родриго умеет все.

Он может быть фальшивой девяткой, возникающей перед воротами, когда ее не ждут; может смещаться налево и создавать количественное преимущество с Винисиусом; может отходить вглубь и комбинировать с хавбеками; его точность передач — 89,5%, а по пасам под удар Родриго в ТОП-30 Ла Лиги (1,3 за 90 минут).

"Люди говорят, что он лучше показывает себя слева, но он хорош везде", - уверяет Анчелотти.

И при этом мы до сих пор не знаем, где его потолок.

Впечатляет?

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Но вот вам сюжет - "Реал" ищет на рынке игроков, которые подвинут Родриго.

Возле "Сантьяго Бернабеу" продают шарфы с профилем Мбаппе, но будет и другой новичок, Эндрик - главный талант поколения в Бразилии, который всего за 45 минут поразил "Бернабеу".

El primer gol de Endrick en el Santiago Bernabéu.



Destinado a la GRANDEZA. ???? pic.twitter.com/BhcRLyePA5 — MT (@MadridTotal_) March 27, 2024

Анчелотти – гений менеджмента, но разместить их всех на поле невозможно. Кто-то обязательно сядет в запас.

Для Эндрика в его 18 лет ротация Мадрида – честь. Но Родриго уже 23, и Transfermarkt оценивает его в 100 млн евро — зачем?

И Гоэс не из тех, кто молча стерпит. Он уже игнорировал Анчелотти в январе 2023-го в матче с "Вильярреалом", требуя больше игрового времени.

Тогда же Родриго назвал свою любимую схему: "4-2-3-1 и место позади Карима — позиция, которая мне нравится больше всего и все это знают. Я всегда говорю об этом с тренером. Я могу играть на всех позициях, но там мне комфортнее".

Может ли он исполнять десятку сейчас? Нет, ведь есть Беллингем, Браим и приезжает Эндрик. Сможет ли Родриго подвинуть Вини и Килиана при игре в два нападающих? Тоже нет, они сильнее. Получается, играть придется не там, где удобно, а там, где скажут.

So the Mbappe scarves are already on sale outside the Bernabeu... pic.twitter.com/CfVNTRbAOr — Phil Kitromilides (@PhilKitro) April 9, 2024

Между тем, 100 млн — это те деньги, которые нужны, чтобы выплатить подъемные Мбаппе.

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Получается, важен типаж, а не сам Родриго?

Тут как посмотреть. В дни больших матчей Гоэс в центре внимания, все надеются конкретно на него.

В позапрошлом сезоне бразилец перевел в овертайм игру с "Челси" в ЛЧ, когда команда горела 0:3; впоследствии его же дубль шокировал "Ман Сити", который уже видел себя в финале.

В прошлом году Родриго зажигал в Кубке - перевел в дополнительное время противостояние с "Атлетико", а в финале оформил победный дубль "Осасуне".

И вот в этом сезоне снова. Первый тур? Родриго забивает. Суперкубок с "Барселоной"? Родриго издевается над защитниками. Сверхсложная игра с "Сити"? Гол в сольном проходе от центра поля.

Несомненно, на "Этихаде" сегодня больше готовятся к Вини, ведь он лидер; его стиль – это перманентное давление на соперника через дриблинг и рывки.

Но кто удивится, если решающий гол снова забьет Родриго?

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Проблема Гоэса в другом – никого не шокирует, если он также не забьет.

Холанд плох в топ-матчах, а Кейн – когда рядом трофей, но Родриго – это об особенной, аномальной нестабильности.

В 1-м туре он забил в Бильбао, а дальше молчал 2,5 месяца, пробив по воротам рекордные для Испании на тот момент 41 раз.

5 - LaLiga players with the most goals from outside the box from last season across all competitions:



???????? Antoine Griezmann - 6

???????? Federico Valverde - 6

???????? Brais Méndez - 5

???????? Vinícius Júnior - 5

???????? RODRYGO GOES - 5



Confidence. pic.twitter.com/uMlGQr4nDc — OptaJose (@OptaJose) March 31, 2024

За этим последовал спурт – 7 голов в 5 матчах, и вот Родриго снова куда-то исчез посреди зимы, забив 1 мяч в Ла Лиге за 2 месяца. 465 сухих минут, чтобы наконец выйти из тени 31 марта в Бильбао.

Да и разве раньше было по-другому? В прошлом сезоне Родриго в чемпионате не забивал с 16 октября по 2 апреля, а в позапрошлом молчал с 1-го тура до 32-го.

"Есть очень редкие случаи, когда нападающие всегда забивают", — говорит Карло Анчелотти. "Криштиану Роналду, Карим Бензема… со временем Родриго продолжит совершенствоваться в этом аспекте".

Не потому ли на "Бернабеу" переманивают Мбаппе, лучшего бомбардира всех шести последних розыгрышей Лиги 1?

Мадриду, как и всегда, нужен результат тут и сейчас.



Голы и удары Родриго в сезоне-2023/24. Инфографика - theathletic.com Голы и удары Родриго в сезоне-2023/24. Инфографика - theathletic.com

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Впрочем – и это тоже правда – уход Родриго не стал бы красивой историей.

Жуни Калафат, возглавив трансферы Мадрида, проталкивает в команду молодых. Винисиус, Вальверде, Камавинга с Чуамени, Родриго – это все они.

Гоэс — едва ли не самая большая гордость скаута "Реала". Уже в 13 лет он был звездой; "Сантос" вырвал его у конкурентов, хотя парню и неудобно было добираться. Чтобы он не ездил среди ночи, мама сняла квартиру поближе к полю, пока папа продолжал свою невыдающуюся карьеру в другом месте.

"Он был до абсурда талантлив. В футзале, я думаю, он был лучше Неймара. Его движения, финты, кувырки… это было неприлично. Наша команда выиграла три чемпионата U11 Paulista подряд. Когда Родриго переходил в старшие возрасты, директора клуба сказали мне пойти с ним”, - вспоминает тренер молодежки “Сантоса” Лушано.

И еще он очень хотел играть за "Реал" - настолько, что отклонил предложения "Ливерпуля", "МЮ", до последнего оттягивал переход в "Барсу", когда "Сантос" уже дал добро.

После каждого удачного матча Родриго спрашивал отца, есть ли наконец интерес Мадрида, но ничего не было, и вот наконец он пообещал:

“Мы должны были играть с “Виторией” на “Вила Белмиро”, и я сказал: “Подожди и увидишь. Я забью три гола в эти выходные, и Мадрид придет за мной". Я видел, что родители не очень в это поверили”.

Конечно, это они зря. На хет-трик Родриго потратил всего 9 минут, а уже через неделю Калафат передал его папе футболку "Сливочных" с именем Гоэса и номером.

Много лет прошло с тех пор, да. Но продать Родриго сейчас — означало бы конец истории, которых не так уж много в меркантильном футболе 20-х.

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Другое дело, что Перес есть Перес.

Эпоха "Галактикос" началась с пинка под зад Редондо, да и те, кто остались, ушли из клуба неоднозначно - Рауль, Гути, Касильяс.

Когда пришла пора попрощаться с самим Роналдом, дон Флорентино не думал и секунды.

А что Родриго? В нынешнем составе он в лучшем случае третья скрипка нападения после Вини и Джуда.

Между тем интерес к нему серьезный. Sport и Cadena SER пишут, что оба манчестерских гранда, "Арсенал" и "Ливерпуль" будут в гонке, если Гоэс выйдет на рынок. Они уже запросили его цену; клаусула — миллиард евро, но Мадрид при необходимости начнет торги от 100 млн.

“Я думаю только о том, как закончить сезон с максимальным количеством титулов. Приход Мбаппе, если это произойдет, станет хорошей проблемой для тренера. Я спокоен", - Родриго отмахивается.

Отмахнется ли летом? Уже сегодняшний матч на "Этихаде" немало прояснит, ведь возможный вылет из ЛЧ подстегнет Мадрид к кадровым изменениям.

Далее по календарю - несильная "Барса" и полдюжины еще более слабых команд, которые важно пройти ровно, а не как у Родриго обычно происходит.

А вообще "Реал" даже поздравить со всем этим можно. Мадрид реконструировал "Бернабеу" за 1,76 млрд евро и при этом вышел на уровень, когда 100-миллионный нападающий вынужден думать о будущем и играть под давлением. Многие ли клубы могут таким похвастаться? И это, на секунду, без американских и азиатских инвесторов. Флорентино Перес, вероятно, не самый приятный мужчина в Испании, но в футбольной экономике он топ.