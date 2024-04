Родриго перед следующим шагом: слишком крутой для массовки, слишком нестабилен для суперзвезды

Родриго Гоэс прямо сейчас важный игрок "Реала".

Он молодой, разноплановый, работящий и ко всему понемногу растет.

В позапрошлом сезоне Родриго насобирал 9+10 во всех турнирах; в прошлом году этот показатель вырос до 18+11. Сейчас у бразильца уже 16+8, и до конца сезона еще полтора месяца. Шансы побить личный рекорд высоки.

В этом году только двое исполнителей играют за "Реал" чаще Родриго (2115 минут) — это Тони Рюдигер (2557) и Феде Вальверде (2336).

Хоселу неплохо начинал сезон, но сел в запас, поскольку Анчелотти не хочет прямолинейный Мадрид. Ему нужны движение, интересные решения и работа в отборе – Родриго умеет все.

Он может быть фальшивой девяткой, возникающей перед воротами, когда ее не ждут; может смещаться налево и создавать количественное преимущество с Винисиусом; может отходить вглубь и комбинировать с хавбеками; его точность передач — 89,5%, а по пасам под удар Родриго в ТОП-30 Ла Лиги (1,3 за 90 минут).

И при этом мы до сих пор не знаем, где его потолок.

Впечатляет?

***

Но вот вам сюжет - "Реал" ищет на рынке игроков, которые подвинут Родриго.

Возле "Сантьяго Бернабеу" продают шарфы с профилем Мбаппе, но будет и другой новичок, Эндрик - главный талант поколения в Бразилии, который всего за 45 минут поразил "Бернабеу".

Анчелотти – гений менеджмента, но разместить их всех на поле невозможно. Кто-то обязательно сядет в запас.

Для Эндрика в его 18 лет ротация Мадрида – честь. Но Родриго уже 23, и Transfermarkt оценивает его в 100 млн евро — зачем?

И Гоэс не из тех, кто молча стерпит. Он уже игнорировал Анчелотти в январе 2023-го в матче с "Вильярреалом", требуя больше игрового времени.

Может ли он исполнять десятку сейчас? Нет, ведь есть Беллингем, Браим и приезжает Эндрик. Сможет ли Родриго подвинуть Вини и Килиана при игре в два нападающих? Тоже нет, они сильнее. Получается, играть придется не там, где удобно, а там, где скажут.

Между тем, 100 млн — это те деньги, которые нужны, чтобы выплатить подъемные Мбаппе.

***

Получается, важен типаж, а не сам Родриго?

Тут как посмотреть. В дни больших матчей Гоэс в центре внимания, все надеются конкретно на него.

В позапрошлом сезоне бразилец перевел в овертайм игру с "Челси" в ЛЧ, когда команда горела 0:3; впоследствии его же дубль шокировал "Ман Сити", который уже видел себя в финале.

В прошлом году Родриго зажигал в Кубке - перевел в дополнительное время противостояние с "Атлетико", а в финале оформил победный дубль "Осасуне".

И вот в этом сезоне снова. Первый тур? Родриго забивает. Суперкубок с "Барселоной"? Родриго издевается над защитниками. Сверхсложная игра с "Сити"? Гол в сольном проходе от центра поля.

Несомненно, на "Этихаде" сегодня больше готовятся к Вини, ведь он лидер; его стиль – это перманентное давление на соперника через дриблинг и рывки.

Но кто удивится, если решающий гол снова забьет Родриго?

***

Проблема Гоэса в другом – никого не шокирует, если он также не забьет.

Холанд плох в топ-матчах, а Кейн – когда рядом трофей, но Родриго – это об особенной, аномальной нестабильности.

В 1-м туре он забил в Бильбао, а дальше молчал 2,5 месяца, пробив по воротам рекордные для Испании на тот момент 41 раз.

