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Мадрид – первый клуб с 5-ю Суперкубками УЕФА. Карло Анчелотти – первый тренер, выигравший 4 трофея
Папа Карло вошел в историю
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" Мадрид обыграл в матче за Суперкубок УЕФА "Айнтрахт" (2:0). Трофей стал уже 5 для испанского клуба.
"Реал" брал Суперкубок УЕФА в сезонах 02/03, 14/15, 16/17 и 17/18.
◎ First manager to win a league title in each of Europe's top five divisions— Squawka (@Squawka) August 10, 2022
◎ First manager to win four Champions League finals
◉ First manager to win four UEFA Super Cup finals
Don Carlo Ancelotti's 2022 will go down in history. ???? pic.twitter.com/b6qodDfMj1
Карло Анчелотти, в свою очередь, взял по 2 трофея с "Миланом" и "Реалом". C итальянской командой он это делал в сезонах 03/04 и 07/08.
Напомним, что итальянец в ранее этом году уже стал первым тренером в истории, выигравшим 4 финала Лиги чемпионов, а также первым тренером завоевавшим все 5 из топ 5 лиг.
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