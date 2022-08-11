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Мадрид – первый клуб с 5-ю Суперкубками УЕФА. Карло Анчелотти – первый тренер, выигравший 4 трофея

Суперкубок УЕФА
(2 голосов)

Папа Карло вошел в историю

Мадрид – первый клуб с 5-ю Суперкубками УЕФА. Карло Анчелотти – первый тренер, выигравший 4 трофея

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" Мадрид обыграл в матче за Суперкубок УЕФА "Айнтрахт" (2:0). Трофей стал уже 5 для испанского клуба.

"Реал" брал Суперкубок УЕФА в сезонах 02/03, 14/15, 16/17 и 17/18.

Карло Анчелотти, в свою очередь, взял по 2 трофея с "Миланом" и "Реалом". C итальянской командой он это делал в сезонах 03/04 и 07/08.

Напомним, что итальянец в ранее этом году уже стал первым тренером в истории, выигравшим 4 финала Лиги чемпионов, а также первым тренером завоевавшим все 5 из топ 5 лиг.

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В статье: Карло Анчелотти Суперкубок УЕФА Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Комментарии (4)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
11.08.2022 в 00:50
Те,шо суперник був слабонький це забудеться алі трофей в музею залишиться.
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
11.08.2022 в 00:52
З тієї команди,шо обігрувала Барсу в це міжсезоння пішло 8 ( вісім) гравців...
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Лекарь (село Дарниця)
11.08.2022 в 00:13
Поки Клоппи та Гвардіоли конкурують між собою, папа Карло відкуркорує шампанське))
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Дон Купер (Хмельницький)
11.08.2022 в 00:26
Папа Карло в минулому сезоні обігрував і Юргена і Пепа. Зараз крутіших тренерів ніж він, немає. А шампанське було відкорковано, бо який не який, але трофей.
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