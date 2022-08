Мадрид – первый клуб с 5-ю Суперкубками УЕФА. Карло Анчелотти – первый тренер, выигравший 4 трофея

"Реал" Мадрид обыграл в матче за Суперкубок УЕФА "Айнтрахт" (2:0). Трофей стал уже 5 для испанского клуба.

"Реал" брал Суперкубок УЕФА в сезонах 02/03, 14/15, 16/17 и 17/18.

◎ First manager to win a league title in each of Europe's top five divisions



◎ First manager to win four Champions League finals



◉ First manager to win four UEFA Super Cup finals



Don Carlo Ancelotti's 2022 will go down in history. ???? pic.twitter.com/b6qodDfMj1