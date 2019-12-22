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Манджукич проходит медобследование в катарском Аль-Духаиле

Трансферы
(1 голосов)

Хорват в ближайшее время покинет "Ювентус"

Манджукич проходит медобследование в катарском Аль-Духаиле
Новина українською

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич проходит медосмотр в катарском клубе "Аль-Духаиль". Видео, подтверждающее это, появилось в соцсетях. Официального подтверждения стоит ожидать уже в ближайшее время.

Отметим, что в составе "Аль-Духаиля" выступает бывший одноклубник хорвата Мехди Бенатиа.

В этом сезоне Манджукич не сыграл ни в одном матче за "Ювентус", так как оказался непригодным для игровой системы Маурицио Сарри, возглавившего клуб летом.

Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему форварду со стороны "Манчестер Юнайтед" и клубов Бундеслиги.

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В статье: Ювентус (Турин) Марио Манджукич Аль-Духайль
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Комментарии (1)
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dago49
22.12.2019 в 12:33
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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