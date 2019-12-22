Манджукич проходит медобследование в катарском Аль-Духаиле
Хорват в ближайшее время покинет "Ювентус"
Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич проходит медосмотр в катарском клубе "Аль-Духаиль". Видео, подтверждающее это, появилось в соцсетях. Официального подтверждения стоит ожидать уже в ближайшее время.
OFFICIAL: @MarioMandzukic9 has joined @DuhailSC alongside @MedhiBenatia— J | Talal أبطال آسيا (@AlSadd_Juve) December 22, 2019
.
.#Juventus#Mandzukic pic.twitter.com/9k66cvikqt
Отметим, что в составе "Аль-Духаиля" выступает бывший одноклубник хорвата Мехди Бенатиа.
В этом сезоне Манджукич не сыграл ни в одном матче за "Ювентус", так как оказался непригодным для игровой системы Маурицио Сарри, возглавившего клуб летом.
Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему форварду со стороны "Манчестер Юнайтед" и клубов Бундеслиги.