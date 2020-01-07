Футболист Барселоны досрочно завершил свою аренду в турецком клубе

Хавбек Арда Туран, права на которого принадлежат каталонской "Барселоне", покинул расположение клуба "Истанбул Башакшехир", за который он выступал на правах аренды с 2018 года.

По информации пресс-службы турков, арендный договор был досрочно расторгнут по инициативе 32-летнего футболиста, который выразил желание сменить обстановку. Руководство не стало возражать и поблагодарило Турана за сотрудничество: