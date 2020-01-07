Футболист Барселоны досрочно завершил свою аренду в турецком клубе
Решает Арда, а не контракт
Хавбек Арда Туран, права на которого принадлежат каталонской "Барселоне", покинул расположение клуба "Истанбул Башакшехир", за который он выступал на правах аренды с 2018 года.
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По информации пресс-службы турков, арендный договор был досрочно расторгнут по инициативе 32-летнего футболиста, который выразил желание сменить обстановку. Руководство не стало возражать и поблагодарило Турана за сотрудничество:
"Мы бы хотели просто сказать Арде спасибо. Он один из важнейших игроков в истории турецкого футбола, Туран провел сотню матчей за национальную команду. Благодарим за старания и желаем успехов".
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Комментарии (1)
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lulinha (Мадрид)
07.01.2020 в 13:56
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