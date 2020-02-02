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Кулибали – приоритетная цель МЮ на лето

Трансферы
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"Дьяволы" уже год пристально следят за центрбеком

Кулибали – приоритетная цель МЮ на лето
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Центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали является приоритетной целью "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер видит в Кулибали идеального партнера для Харри Магуайра по центру обороны.

Клуб с "Олд Траффорд" внимательно следит за Калиду уже 12 месяцев и по окончании сезона будет готов выдвинуть свое предложение в размере около 90 миллионов фунтов.

Правда, на Кулибали также претендуют "Реал", ПСЖ и "Челси", поэтому "Юнайтед" просто обязан квалифицироваться в Лигу Чемпионов на будущий сезон, если рассчитывает выиграть борьбу за 28-летнего сенегальца.

Таже боссы "Юнайтед" готовы сделать Калиду самым высокооплачиваемым игроком в своей команде.

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В статье: Калиду Кулибали Манчестер Юнайтед
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