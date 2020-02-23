Вернер – о Ливерпуле: У них лучший тренер в мире, а мой стиль отлично им подходит

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер заявил, что его стиль футбола хорошо подходит для команды Юргена Клоппа.

В субботу против "Шальке-04" Вернер забил свой 27-й гол в этом сезоне, после чего прокомментировал спекуляции относительно своего будущего.

"В прошлом году я продлил свой контракт, хотя меня постоянно сватали в "Баварию". Сейчас медиа спекулируют насчет "Ливерпуля", пользуясь тем, что мы играли матч в Англии.

У них ("Ливерпуля") лучший тренер в мире в лице Юргена Клоппа. Есть много вещей, которые свидетельствуют о том, что мой стиль игры может хорошо подойти им, но я не переживаю насчет этого, потому что нам еще столь многое нужно сделать в Лейпциге.

Вы могли видеть, как мы победили "Тоттенхэм", но у нас впереди еще ответный матч. Сложно думать о том, где ты будешь играть в следующем году, если прямо сейчас ты просто хочешь притопить педаль газа", — сообщил Вернер Sky.