Диего Коста может заменить Джеко в Роме

"Рома" определилась с потенциальным преемником для Эдина Джеко.

34-летний боснийский таргетмен все еще является главной ударной силой "волков" (15 голов в 32 матча сезона), однако в клубе осознают необходимость скорой замены для возрастного игрока. Кроме того, не блещет и дублер Эдина Никола Калинич (всего два гола за кампанию).

По информации Mundo Deportivo, в летнее трансферное окно приоритетной целью "Ромы" будет Диего Коста. Инициатором подписания 31-летнего испано-бразильца является спортивный директор клуба Джанлука Петрачи.

"Рома" уже дважды пыталась подписать Косту – в 2013-м и 2018-м годах.