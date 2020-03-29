Диего Коста может заменить Джеко в Роме
"Волки" ищут замену для 34-летнего ветерана
"Рома" определилась с потенциальным преемником для Эдина Джеко.
34-летний боснийский таргетмен все еще является главной ударной силой "волков" (15 голов в 32 матча сезона), однако в клубе осознают необходимость скорой замены для возрастного игрока. Кроме того, не блещет и дублер Эдина Никола Калинич (всего два гола за кампанию).
По информации Mundo Deportivo, в летнее трансферное окно приоритетной целью "Ромы" будет Диего Коста. Инициатором подписания 31-летнего испано-бразильца является спортивный директор клуба Джанлука Петрачи.
"Рома" уже дважды пыталась подписать Косту – в 2013-м и 2018-м годах.
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