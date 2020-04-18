Бавария не прекращает попытки заполучить Сане и ждет окончания карантина
В Мюнхене надеються купить вингера у "Сити" менее чем за 70 млн
Bild сообщает, что мюнхенская "Бавария" снова включилась в борьбу за вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.
По информации источника, немецкий клуб надееться на снижение цен после карантина, который вызвала пандемия коронавируса.
Руководство мюнхенцев планирует выкупить контракт Лероя менее чем за 70 млн евро. В свою очередь "Ман Сити" будет рассматривать предложения о покупке, начиная с сумми в 85 миллионов евро.
В Мюнхене пока не спешат и ждут окончания карантина.
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Источник:Bild
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