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Мбаппе готов отложить переход в Реал до 2021 года

Трансферы
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В нынешних условиях трансфер видится маловероятным

Мбаппе готов отложить переход в Реал до 2021 года
Новина українською

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе не будет форсировать переход в "Реал" в летнее трансферное окно.

По информации L’Équipe, 21-летняя суперзвезда осознает, что в нынешних финансовых условиях его переезд на "Сантьяго Бернабеу" в ближайшее время нереален.

В настоящий момент Мбаппе находится в напряженных отношениях с руководством "ПСЖ". Контракт Килиана с французским клубом действует еще два сезона, а переподписать договор Мбаппе готов лишь в случае, если в новом соглашении будет прописана адекватная клаусула или пункт, позволяющий ему перейти конкретно в мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Мбаппе отметился 30 голами и 17 результативными передачами в 33 матчах за "ПСЖ".

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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