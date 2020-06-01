Защитник Селтика заинтересовал Реал и Атлетико

Мадридские "Реал" и "Атлетико" в ближайшее трансферное окно могут подписать игрока "Селтика" Кристоффера Айера, информирует Mundo Deportivo.

Айера не будет продлевать контракт с клубом из Глазго и летом собирается покинуть Шотландию.

Сообщается, что норвежский защитник в этом сезоне провел 49 поединков, забив четыре гола и сделав две результативных передачи. Ранее была информация, что "Лестер" предлагал за Кристоффера Айера 20 миллионов евро, но трансфер не состоялся.