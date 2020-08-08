Трансферная цель киевского Динамо Моро перешел в Динамо М

Хорватский полузащитник загребского "Динамо" Никола Моро продолжит карьеру в одноименном клубе из Москвы.

Бывший клуб хавбека получит за своего воспитанника 10 миллионов евро, а сам 22-летний игрок подписал 5-летний контракт.

Ранее интерес к Моро проявляло киевское "Динамо". Однако украинский клуб не смог предложить за него больше 7 миллионов.

Об интересе к игроку со стороны брестского или минского "Динамо" не сообщалось.