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Трансферная цель киевского Динамо Моро перешел в Динамо М

Трансферы
(1 голосов)

Всяко остался динамовцем

Трансферная цель киевского Динамо Моро перешел в Динамо М
Новина українською

Хорватский полузащитник загребского "Динамо" Никола Моро продолжит карьеру в одноименном клубе из Москвы.

Бывший клуб хавбека получит за своего воспитанника 10 миллионов евро, а сам 22-летний игрок подписал 5-летний контракт.

Ранее интерес к Моро проявляло киевское "Динамо". Однако украинский клуб не смог предложить за него больше 7 миллионов.

Об интересе к игроку со стороны брестского или минского "Динамо" не сообщалось.

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В статье: Динамо (Загреб) Динамо (Москва) Динамо (Киев) Никола Моро
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Комментарии (1)
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lajkonik
08.08.2020 в 14:12
автор красава ))))
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