  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Представители Амрабата встретились с Клоппом. Звезда Марокко может перейти в АПЛ
В тренде

Представители Амрабата встретились с Клоппом. Звезда Марокко может перейти в АПЛ

Трансферы
Обновлено
(1 голосов)

Зажигаешь на ЧМ – уезжаешь в новый клуб

Представители Амрабата встретились с Клоппом. Звезда Марокко может перейти в АПЛ

Фото: twitter.com/EnMaroc

Новина українською

Представители полузащитника "Фиорентины" и сборной Марокко Софьяна Амрабата провели встречу с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Она прошла успешно и стороны договорились о контактах после чемпионата мира.

Софьян отлично сыграл в полузащите против сборной Испании, соединив нападение с обороной. Полузащитник был одним из ключевых факторов, почему Испании так и не удалось забить в ворота Боно за 120 минут матча 1/8 ЧМ.

Клопп рассчитывает на укрепление средней линии зимой. В то же время Амрабата хотят подписать в "Тоттенхэме", "Интере" и ещё нескольких клубах АПЛ.

26-летний хавбек провел все матче в основе на этом чемпионате мира. Transfermarkt оценивает Амрабата в 10 миллионов евро. Кго контракт с "фиалками" истекает летом 2024-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Марокко Фиорентина (Флоренция) Софиян Амрабат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footmercato.net

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде