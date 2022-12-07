Представители Амрабата встретились с Клоппом. Звезда Марокко может перейти в АПЛ

Представители полузащитника "Фиорентины" и сборной Марокко Софьяна Амрабата провели встречу с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Она прошла успешно и стороны договорились о контактах после чемпионата мира.

Софьян отлично сыграл в полузащите против сборной Испании, соединив нападение с обороной. Полузащитник был одним из ключевых факторов, почему Испании так и не удалось забить в ворота Боно за 120 минут матча 1/8 ЧМ.

Клопп рассчитывает на укрепление средней линии зимой. В то же время Амрабата хотят подписать в "Тоттенхэме", "Интере" и ещё нескольких клубах АПЛ.

26-летний хавбек провел все матче в основе на этом чемпионате мира. Transfermarkt оценивает Амрабата в 10 миллионов евро. Кго контракт с "фиалками" истекает летом 2024-го.