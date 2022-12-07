Представители Амрабата встретились с Клоппом. Звезда Марокко может перейти в АПЛ
Зажигаешь на ЧМ – уезжаешь в новый клуб
Фото: twitter.com/EnMaroc
Представители полузащитника "Фиорентины" и сборной Марокко Софьяна Амрабата провели встречу с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Она прошла успешно и стороны договорились о контактах после чемпионата мира.
Софьян отлично сыграл в полузащите против сборной Испании, соединив нападение с обороной. Полузащитник был одним из ключевых факторов, почему Испании так и не удалось забить в ворота Боно за 120 минут матча 1/8 ЧМ.
Клопп рассчитывает на укрепление средней линии зимой. В то же время Амрабата хотят подписать в "Тоттенхэме", "Интере" и ещё нескольких клубах АПЛ.
26-летний хавбек провел все матче в основе на этом чемпионате мира. Transfermarkt оценивает Амрабата в 10 миллионов евро. Кго контракт с "фиалками" истекает летом 2024-го.
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